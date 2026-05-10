Rușii caută un camion cu albine care a venit din Uzbekistan. Operațiunea a început în urmă cu o lună

Albinele din Uzbekistan îi sperie pe ruși, anunță NEXTA care îi citează pe jurnaliștii din Rusia. Potrivit acestora, de aproximativ o lună autoritățile caută în întreaga țară un camion cu albine din Uzbekistan. Transportul nu a trecut controlul obligatoriu de carantină.

Apicultorii ruși se tem că insectele ar putea răspândi infecții și paraziți periculoși, care pot distruge colonii de albine din Rusia.

În plus, albinele din Uzbekistan sunt mai agresive, iar înțepăturile lor pot provoca reacții alergice severe.