Prima pagină » Social » Rușii caută un camion cu albine care a venit din Uzbekistan. Operațiunea a început în urmă cu o lună

Rușii caută un camion cu albine care a venit din Uzbekistan. Operațiunea a început în urmă cu o lună

Autoritățile din Rusia caută de aproximativ o lună un camion care a intrat în țară venind din Uzbekistan. În camion se aflau stupi cu albine care nu au trecut prin filtrul de securitate. Rușii se tem că albinele din Uzbekistan ar putea răspândii infecții și paraziți periculoși.
Rușii caută un camion cu albine care a venit din Uzbekistan. Operațiunea a început în urmă cu o lună
Petru Mazilu
10 mai 2026, 15:26, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Albinele din Uzbekistan îi sperie pe ruși, anunță NEXTA care îi citează pe jurnaliștii din Rusia. Potrivit acestora, de aproximativ o lună autoritățile caută în întreaga țară un camion cu albine din Uzbekistan. Transportul nu a trecut controlul obligatoriu de carantină.

Apicultorii ruși se tem că insectele ar putea răspândi infecții și paraziți periculoși, care pot distruge colonii de albine din Rusia.

În plus, albinele din Uzbekistan sunt mai agresive, iar înțepăturile lor pot provoca reacții alergice severe.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că va reuși PSD să rupă o grupare din PNL?
G4Media
Petrișor Peiu: „Catastrofala cădere a nivelului de trai – scumpirea electricității, de aproape 60% în semestrul II 2025 față de semestrul II 2024”
Gandul
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Cancan
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport
Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”. Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică
Libertatea
Ioan Isaiu a decedat cu un mare regret în suflet! Nu și-a văzut visul împlinit până la 56 de ani
CSID
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Promotor