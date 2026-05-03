Dronă suspectată că a încălcat spațiul aerian finlandez în apropierea frontierei cu Rusia

Ministerul a transmis într-un comunicat că Forțele Aeriene au observat o dronă zburând în cea mai sud-estică municipalitate Virolahti, în apropierea frontierei cu Rusia, scrie Anadolu.

„Modelul sau originea dronei nu au fost identificate. Drona nu se mai află în spațiul aerian finlandez. Cazul este investigat de Garda de Frontieră Finlandeză, care va oferi mai multe informații pe măsură ce ancheta progresează”, se adaugă în comunicat.

La cererea Forțelor Aeriene, controlul regional al traficului aerian a stabilit, de asemenea, o zonă temporară de restricții aeriene deasupra unui district maritim din apropiere, potrivit postului public de radio Yle.