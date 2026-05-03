Prima pagină » Știri externe » Dronă suspectată că a încălcat spațiul aerian finlandez în apropierea frontierei cu Rusia

Dronă suspectată că a încălcat spațiul aerian finlandez în apropierea frontierei cu Rusia

Ministerul finlandez al Apărării a anunțat duminică detectarea unui vehicul aerian fără pilot suspectat de încălcarea spațiului aerian în apropierea frontierei cu Rusia.
Dronă suspectată că a încălcat spațiul aerian finlandez în apropierea frontierei cu Rusia
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa: Mediafax Foto
Laura Buciu
03 mai 2026, 17:41, Știri externe

Ministerul a transmis într-un comunicat că Forțele Aeriene au observat o dronă zburând în cea mai sud-estică municipalitate Virolahti, în apropierea frontierei cu Rusia, scrie Anadolu.

„Modelul sau originea dronei nu au fost identificate. Drona nu se mai află în spațiul aerian finlandez. Cazul este investigat de Garda de Frontieră Finlandeză, care va oferi mai multe informații pe măsură ce ancheta progresează”, se adaugă în comunicat.

La cererea Forțelor Aeriene, controlul regional al traficului aerian a stabilit, de asemenea, o zonă temporară de restricții aeriene deasupra unui district maritim din apropiere, potrivit postului public de radio Yle.

Recomandarea video

Crezi că actuala criză politică va avea consecințe economice? Răspunde la sondaj
G4Media
Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
Gandul
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
Libertatea
Fructul care îți curăță colonul. E delicios și îl găsești în orice supermarket
CSID
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor