O dronă a intrat 4 kilometri în spațiul aerian al României. S-a prăbușit în Parcheș. Mesaj Ro-Alert în Tulcea

UPDATE 3:

ISU Tulcea a anunțat că la 112 a fost înregistrat un apel, în jurul orei 1.00, prin care era sesizat faptul că în apropiere de localitatea Parcheș din județul Tulcea a fost observată o dronă care s-a prăbușit în afara localități și a generat un incendiu.

„Către locul evenimentului a fost direcționat un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Tulcea cu o autospecială de stingere și împreună cu forțe din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Inspectoratul de Poliție județean Tulcea și Poliția de Frontieră, au identificat la aproximativ 2 km de satul Parcheș o zonă de vegetație arsă și mai multe resturi provenite de la o dronă”, arată pompierii.

În urma recunoașterii efectuate în zona de impact, intervenția pompierilor nu a mai fost necesară, iar misiunea a fost preluată de organele abilitate.

În urma evenimentului nu au fost constatate pagube materiale ori de altă natură.

UPDATE 2:

MApN a anunțat că forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a județului Tulcea.

Două aeronave F-16 au decolat la ora 00.16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației aeriene.

„La ora 00.44, o dronă deviată de apărarea antiaeriana ucraineana a pătruns în spațiul aerian național pe distanța de aproximativ 4 kilometri. Drona s-a prăbușit la 2 km de localitatea Parcheș, în afara zonei locuite”, a transmis ministerul.

La fața locului s-au deplasat o autospecială IGSU și echipe ale MApN, unde au fost descoperite o porțiune de vegetație arsă și resturi de dronă.

Nu s-au raportat pagube materiale sau victime.

Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN și SRI să efectueze cercetările la fața locului.

UPDATE 1:

Potrivit ISU Tulcea, după emiterea mesajului au fost primite mai mult de 10 apeluri la numărul 112 din orașul Tulcea.

Oamenii cereau informații și semnalau faptul că se aud zgomote puternice.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis mesaj RO-Alert în noaptea de miercuri spre joi un mesaj Ro-Alert pentru județul Tulcea.

A fost vizat de avertizare nordul județului.

Prin mesaj, locuitorii au fost infromați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

De asemenea, au fost transmise recomandări de autoprotecție.