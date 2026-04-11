Paște în siguranță. Avertismentul pompierilor pentru Noaptea de Înviere: gesturile mici care pot preveni tragedii

În perioada Sfintelor Sărbători Pascale, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că intensifică activitățile de prevenire și este pregătit să intervină rapid pentru protejarea vieții și bunurilor cetățenilor.
Mădălina Dinu
11 apr. 2026, 15:34, Social

Aproape 5.000 de pompieri sunt mobilizați zilnic pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor și salvarea persoanelor aflate în pericol. În Noaptea de Înviere, echipaje vor fi prezente în apropierea lăcașurilor de cult unde este așteptat un număr mare de credincioși.

Autoritățile atrag atenția că respectarea unor reguli simple poate face diferența între o sărbătoare liniștită și o situație periculoasă.

Recomandări pentru credincioși în Noaptea de Înviere

Pompierii le recomandă credincioșilor să aprindă lumânările cu grijă și să evite transportul acestora aprinse în autoturism. De asemenea, este important să fie respectate indicațiile personalului aflat la fața locului și să nu fie blocate căile de acces pentru autospecialele de intervenție.

În spațiile aglomerate, oamenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul și să evite îmbulzeala, pentru a preveni incidentele.

Acasă, lumânările și candelele trebuie folosite doar în suporturi stabile, preferabil incombustibile, de exemplu într-o farfurie cu puțină apă, și ținute departe de materiale ușor inflamabile. Pompierii subliniază că acestea nu trebuie lăsate niciodată nesupravegheate și trebuie stinse înainte de culcare.

Reguli esențiale în biserici

În lăcașurile de cult, trebuie respectate câteva măsuri esențiale pentru siguranță. Căile de evacuare trebuie menținute libere în permanență, iar instalațiile electrice trebuie utilizate în condiții de siguranță.

Totodată, accesul autospecialelor de intervenție trebuie să fie asigurat, iar mijloacele de primă intervenție, precum stingătoarele, trebuie să existe și să funcționeze corespunzător.

Pentru a preveni situațiile de urgență, pompierii au organizat instruiri cu preoții și personalul clerical. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate măsurile care trebuie luate în caz de incendiu sau alte incidente, inclusiv modul de evacuare în siguranță a credincioșilor și utilizarea corectă a stingătoarelor.

Un gest mic poate preveni un incendiu

Reprezentanții IGSU subliniază că, de Paște, fiecare gest contează. Respectarea acestor recomandări simple poate preveni incidente grave și poate asigura desfășurarea în siguranță a sărbătorilor.

 

