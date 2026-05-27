Mamă care a realizat material pornografic cu fiica sa când aceasta dormea, arestată

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Iași au dispus reținerea a doi inculpați, o femeie și un bărbat, cu vârstele de 35 și 44 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, agresiunea sexuală săvârșită asupra unui minor și complicitate la agresiunea sexuală săvârșită asupra unui minor.

Din probatoriu a reieșit faptul că în 24 mai 2026, inculpatul (recidivist) a produs un material pornografic, în care este reprezentată o victimă minoră, în vârstă de 15 ani.

Pentru a obține imaginea dorită, bărbatul s-a poziționat lângă copilă, astfel încât fotografia să sugereze un act de natură sexuală, imaginea fiind realizată, cu telefonul mobil, de către inculpată, care este mama fetei.

Fotografia a fost realizată în timp ce fata de 15 ani dormea.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru perioadă de 30 de zile.