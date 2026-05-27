Dolj: Persoană posibil înecată în Dunăre, în zona comunei Cetate. Intervenție cu scafandri, bărci cu sonar și elicopter SMURD

Forțe și mijloace din cadrul ISU Dolj intervin, miercuri după-amiază, pe Dunăre, în zona comunei Cetate, pentru căutarea unei persoane posibil înecate. În misiune sunt implicate echipe de scafandri, dar și un elicopter SMURD.
Diana Nunuț
27 mai 2026, 17:04, Social
ISU Dolj intervine miercuri după-amiază pe Dunăre, în zona comunei Cetate, pentru căutarea unei persoane posibil înecate.

„La locul intervenției au fost mobilizate: un elicopter SMURD pentru survolarea zonei, echipă de scafandri, trei bărci, dintre care două dotate cu sonar (o ambarcațiune aparținând Poliției de Frontieră și una din cadrul ISU Dolj), echipaje SMURD, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), precum și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cetate”, anunță ISU Dolj.

Intervenția este coordonată de autoritățile competente.

Misiunea este în dinamică, iar echipele operative continuă acțiunile de căutare-salvare în zonă, mai transmite ISU Dolj.

