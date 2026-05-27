Ilie Bolojan spune că au fost două discuții cu Nicușor Dan pe tema contractului de lobby cu SUA: una înainte de moțiunea de cenzură și o alta în CSAT.

„Pe acest subiect, pe de o parte, a fost o discuție înainte de moțiunea de cenzură, când s-a discutat câteva probleme care țin de PNRR, care țin de programul SAFE. Și au fost toți președinții din coaliția de la vremea respectivă la Cotroceni și s-a ridicat această problemă. Și a fost un acord de principiu pentru a impulsiona reprezentarea intereselor României, după procedura care este valabilă în SUA și printr-un astfel de contract.

După care a fost un vot prin corespondență în CSAT prin această temă. Urmând ca contractul să fie încheiat, așa era în votul din CSAT, de Administrația Prezidențială, din bugetul Administrației Prezidențiale”, spune Ilie Bolojan.

Premierul interimar susține că și lui, când era președinte interimar, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, i-a propus un astfel de contract de lobby:

„Nu este vorba doar de bani. Pentru că dacă se mută într-o astfel de cheie lucrurile, par că se duc în altă parte. În termeni reali, în relația cu SUA se folosesc relațiile instituționale pe care le are o țară: ambasadă, miniștri. Dar multe țări uzitează de o caracteristică a lumii americane care înseamnă instituția lobbyului pe care, îmi aduc aminte, când eram președinte interimar la Cotroceni, parcă rețin că și atunci ambasada noastră mi-a trimis o propunere de a încheia o zonă de contract de lobby, dar pe care fiind președinte interimar nu am putut să iau o decizie de genul acesta erau datele pe care…. Când ești interimar nu ai legitimitatea – așa cum e și la Guvern astăzi – unei stabilități în funcție și a unui vot pe care altfel îl are un președinte ales”.

Contractul de 3.390.000 de USD/ 6 luni a fost încheiat de Administrația Prezidențială Nicușor Dan cu firma de avocatură Eversheds Sutherland (US) LLP. La finalul anului 2025, alți oameni de afaceri din zona energiei și Marius Valentin Nicolae, specializat în sondaje, au avut un contract de 900.000 de dolari cu aceeași firmă de lobby în SUA.

Firma Eversheds Sutherland (US) LLP, fiind o societate de avocatură, este specializată la nivelul administrației SUA în litigii comerciale și pe zona de energie, nicidecum pe relații politice bilaterale la nivel de stat.

Potrivit datelor publice, Eversheds Sutherland (US) LLP este de-a lungul timpului contributoare, în principal, la candidați democrați ai administrației SUA, nu la candidați republicani.