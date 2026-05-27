Sprijin dat apicultorilor: 15 euro pentru fiecare familie de albine înregistrată

Camera Deputaților a votat, miercuri, un proiect de lege inițiat de parlamentari UDMR prin care apicultorii vor primi câte 15 euro pentru fiecare familie de albine înregistrată.
foto: UDMR
Laura Buciu
27 mai 2026, 14:57, Politic
Sprijinul pentru apicultori până în anul 2028 prevede ca pentru fiecare familie de albine înregistrată să se acorde un sprijin echivalent cu 15 euro anual, transmite UDMR.

Ajutorul de stat va fi acordat pe o perioadă de 3 ani, pentru producţia autohtonă şi o singură dată pe an.

Proiectul de lege al UDMR a fost votat miercuri de plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, schema de ajutor de stat fiind elaborată de deputații UDMR Könczei Csaba, Kolcsár Károly, Magyar Loránd-Bálint și de senatorul Novák Levente.

Cine este eligibil să primească banii?

Ajutorul de stat poate fi solicitat de persoane fizice care dețin atestat de producător, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți agricole, cooperative agricole, grupuri de producători și persoane juridice. Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să dețină familii de albine înscrise în baza naţională de date apicolă și să dețină autorizațiile sanitar-veterinare necesare.

Dificultăți pentru apicultori

„În ultimii ani, apicultorii din România s-au confruntat cu dificultăți majore: schimbările climatice, seceta prelungită, condițiile meteorologice nefavorabile și creșterea accelerată a costurilor de întreținere au provocat pierderi importante. Prezenta inițiativă legislativă nu înseamnă doar un sprijin acordat pentru apicultori, ci și protejarea viitorului agriculturii, susținerea procesului de polenizare și consolidarea economiei rurale. Proiectul de lege adoptat astăzi reprezintă un ajutor real pentru cei care muncesc zi de zi pentru menținerea acestui sector strategic”, a declarat Könczei Csaba, vicepreședintele Comisiei pentru agricultură, deputat de Covasna.

„Apicultorii din România se confruntă astăzi nu doar cu efectele condițiilor meteorologice nefavorabile și ale creșterii costurilor de producție, ci și cu o concurență tot mai accentuată pe piața mierii, determinată de produsele de import. Producătorii locali oferă produse de calitate, sigure și de încredere, iar pentru a-și putea menține competitivitatea au nevoie de un sprijin predictibil din partea statului. Noua schema de ajutor de stat poate reprezenta un ajutor concret pentru apicultori, având în vedere că o stupină familială deține în medie aproximativ 50 de familii de albine, ceea ce înseamnă un sprijin anual de circa 750 de euro”, a declarat Magyar Loránd-Bálint, deputat de Satu Mare, unul dintre inițiatorii proiectului legislativ.

Cererile de plată de vor depune la APIA

Fondurile necesare schemei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, instituție responsabilă și pentru elaborarea normelor metodologice de aplicare a schemei. După lansarea programului, cererile de plată vor putea fi depuse la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

