Prima pagină » Știrile zilei » Bild: Conducerea CDU/CSU discută despre demisia lui Merz

Bild: Conducerea CDU/CSU discută despre demisia lui Merz

Conducerea blocului creștin-democrat de guvernământ (CDU/CSU) a discutat posibilitatea demisiei cancelarului Friedrich Merz din cauza problemelor legate de reformă și a ratelor de aprobare extrem de scăzute, a relatat Bild , citând surse.
Bild: Conducerea CDU/CSU discută despre demisia lui Merz
Sursa foto: dpa via Mediafax Foto
Sorina Matei
27 mai 2026, 15:08, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Conform publicației, nimeni nu face încă planuri concrete pentru o demisie; posibilitatea este explorată în privat. Toți participanții la discuții au recunoscut riscurile politice ridicate pentru partid în cazul unei schimbări de cancelar, au declarat surse.

Potrivit Bild, conducerea partidului încearcă să evite criticarea deschisă a lui Merz de teama unei reacții negative din partea presei. În schimb, schimbul de opinii are loc în principal în chat-uri online.

După cum notează publicația, înlocuirea cancelarului necesită sprijinul partenerilor CDU/CSU din coaliția de guvernare, social-democrații.

Cu toate acestea, potrivit Bild, nemulțumirea SPD față de Merz este atât de mare încât membri de rang înalt ai grupului parlamentar iau în considerare și înlocuirea cancelarului.

Sursele Bild au avut opinii diferite cu privire la disponibilitatea lui Friedrich Merz de a demisiona. O sursă a declarat că cancelarul monitorizează îndeaproape sentimentul public și ar putea ceda dacă reformele majore eșuează. O altă sursă a afirmat că Merz nu va renunța de bunăvoie la funcția pentru care a luptat atât de mult.

Conform unui sondaj ARD DeutschlandTrend realizat la sfârșitul lunii aprilie, 84% dintre germani sunt nemulțumiți de performanța coaliției de guvernământ. Doar 20% dintre germani sunt convinși că alianța CDU/CSU-SPD poate asigura sustenabilitatea sistemului de securitate socială, iar 26% cred că guvernul va reuși să stabilizeze economia.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
Republica Moldova atinge un nou record și asigură peste 70% din curentul unei zile din surse verzi. România rămâne codașa UE la acest capitol
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Canadienii își majorează participația la 90% în proiectul minier polimetalic Bihor Sud din Munții Apuseni. Interes pentru nichel și cobalt
Libertatea
5 zodii lovite de noroc până pe 30 iunie! Banii vin din toate direcțiile, iar dragostea le schimbă viața
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia