Bild: Conducerea CDU/CSU discută despre demisia lui Merz

Conform publicației, nimeni nu face încă planuri concrete pentru o demisie; posibilitatea este explorată în privat. Toți participanții la discuții au recunoscut riscurile politice ridicate pentru partid în cazul unei schimbări de cancelar, au declarat surse.

Potrivit Bild, conducerea partidului încearcă să evite criticarea deschisă a lui Merz de teama unei reacții negative din partea presei. În schimb, schimbul de opinii are loc în principal în chat-uri online.

După cum notează publicația, înlocuirea cancelarului necesită sprijinul partenerilor CDU/CSU din coaliția de guvernare, social-democrații.

Cu toate acestea, potrivit Bild, nemulțumirea SPD față de Merz este atât de mare încât membri de rang înalt ai grupului parlamentar iau în considerare și înlocuirea cancelarului.

Sursele Bild au avut opinii diferite cu privire la disponibilitatea lui Friedrich Merz de a demisiona. O sursă a declarat că cancelarul monitorizează îndeaproape sentimentul public și ar putea ceda dacă reformele majore eșuează. O altă sursă a afirmat că Merz nu va renunța de bunăvoie la funcția pentru care a luptat atât de mult.

Conform unui sondaj ARD DeutschlandTrend realizat la sfârșitul lunii aprilie, 84% dintre germani sunt nemulțumiți de performanța coaliției de guvernământ. Doar 20% dintre germani sunt convinși că alianța CDU/CSU-SPD poate asigura sustenabilitatea sistemului de securitate socială, iar 26% cred că guvernul va reuși să stabilizeze economia.