Adjunctul ambasadorului britanic în SUA a demisionat pe fondul unui caz de scurgeri de informații

James Roscoe, adjunctul ambasadorului Marii Britanii în Statele Unite, a părăsit brusc postul de la Washington, în contextul unei anchete privind o scurgere din informații dintr-o ședință a Consiliului Național de Securitate britanic.
Radu Mocanu
20 mai 2026, 13:39, Știri externe
Oficialii ministerului de Externe de la Londra au refuzat să precizeze motivele pentru care James Roscoe a „părăsit funcția”, confirmând doar încetarea mandatului acestuia la Washington, informează BBC

Până la părăsirea funcției, Roscoe a ocupat una dintre cele mai importante poziții din diplomația britanică. Pe lângă funcția de adjunct, acesta a asigurat interimatul la conducerea ambasadei britanice de la Washington după ce fostul ambasador, Peter Mandelson a fost demis, după ce s-a aflat că a avut o relație apropiat cu infractorului sexual decedat, Jeffrey Epstein. 

Plecare sa are loc în contextul unei investigații privind o posibilă scurgere de informații din cadrul unei ședințe a Consiliului Național de Securitate. 

Conform surselor citate de Politico, Roscoe ar fi fost chestionat în cadrul acestei anchete, considerată „extrem de serioasă” 

În cadrul ședinței a fost discutată utilizarea bazelor britanice de către Statele Unite împotriva Iranului. 

Înainte de a face parte din misiunea diplomatică britanică în SUA, Roscoe a fost ambasador al Marii Britanii la ONU și diplomat în Sierra Leone și Irak. 

De asemenea, acesta a mai îndeplinit funcția de purtător de cuvânt al Reginei Elisabeta a II-a, și al prim-miniștrilor Tony Blair și Gordon Brown. 

