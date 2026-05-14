Prima pagină » Știri externe » Criză politică în Letonia: Premierul demisionează în urma controverselor privind incidentele cu dronele ucrainene

Criză politică în Letonia: Premierul demisionează în urma controverselor privind incidentele cu dronele ucrainene

Premierul Letoniei, Evika Silina, a anunțat joi că demisionează din funcție, după ce Partidul Progresiștilor, partenerul său de coaliție de stânga, și-a retras sprijinul acordat guvernului. Cu câteva zile înainte, și ministrul leton al Apărării și-a dat demisia, din cauza modului în care guvernul a gestionat mai multe incidente legate de drone rătăcite, suspectate a proveni din Ucraina, care au pătruns pe teritoriul leton.
Criză politică în Letonia: Premierul demisionează în urma controverselor privind incidentele cu dronele ucrainene
Eika Silina. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 mai 2026, 13:22, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Premierul leton Evika Silina și-a anunțat demisia din funcție joi, prin intermediul unei postări pe rețeaua X, după ce Partidul Progresiștilor, partenerul său de coaliție de stânga, și-a retras sprijinul acordat guvernului, lăsând-o fără majoritate.

„Astăzi am luat o decizie dificilă, dar onestă: să demisionez din funcția de prim-ministru. Prioritatea mea, acum și întotdeauna, a fost bunăstarea și siguranța cetățenilor Letoniei. Partidele și coalițiile se schimbă, dar Letonia rămâne. Iar responsabilitatea mea față de societate primează în fața tuturor”, a scris Silina în mesajul publicat pe X.

„M-am comportat întotdeauna în mod responsabil față de partenerii mei de coaliție. Totuși, responsabilitatea mea față de societate este și mai mare. Am condus acest guvern, deoarece oamenii aveau nevoie de stabilitate. Am ținut împreună forțe politice foarte diferite, deoarece sarcina mea era să mă asigur că țara merge înainte. Mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine, au colaborat și m-au criticat pe bună dreptate. Mă retrag, dar nu renunț. Și nu plec”, se mai arată în anunțul său.

Ministrul leton a Apărării a demisionat pe fondul controverselor privind dronele ucrainene rătăcite

Demisia sa vine la câteva zile după ce și ministrul leton al Apărării, Andris Spruds, a demisionat din funcție, din cauza modului în care guvernul a gestionat mai multe incidente legate de drone rătăcite, suspectate a proveni din Ucraina, care au pătruns pe teritoriul leton.

În data de 7 mai, două drone au pătruns în Letonia, iar una dintre ele s-a prăbușit la o instalație de stocare a combustibilului. Spruds a spus că erau probabil drone ucrainene care vizau Rusia, dar care au ajuns în Letonia din greșeală.

La momentul demisiei lui Spruds, premierul Letoniei a explicat faptul că incidentele cu dronele „au demonstrat clar că conducerea politică a sectorului apărării nu și-a îndeplinit promisiunea de a asigura siguranța spațiului aerian al țării noastre”, potrivit Associated Press.

Acum, președintele țării, Edgars Rinkevics, urmează să se întâlnească vineri cu reprezentanții tuturor partidelor parlamentare, în vederea numirii unui nou premier.

Evika Silina a demisionat cu doar câteva luni înaintea alegerilor generale din Letonia, care sunt programate pentru luna octombrie.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.ro
Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”
Gandul
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
România are cea mai scumpă energie din UE, după ce a închis 7.000 MW pe cărbune și gaze. Bateriile ar scumpi electricitatea și mai mult, avertizează un expert
Libertatea
Două obiceiuri banale care „îți prăjesc” creierul. Profesorul Vlad Ciurea avertizează: „Produc hipoxie”
CSID
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor