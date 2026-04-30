„Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?” Grindeanu, despre ce se întâmplă cu el dacă moțiunea pică

Întrebat dacă își dă demisia din funcția de președinte al PSD în cazul în care moțiunea de cenzură eșuează, Grindeanu a evitat un răspuns direct. „O să facem o analiză internă, toate lucrurile sunt pe masă”, a spus el.

„Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”

Referitor la varianta demisiei, Grindeanu a devenit tranșant. „Îmi dau demisia dacă așa se deblochează lucrurile”, a declarat el. A adăugat că aceeași întrebare i-a fost adresată și mai devreme. Răspunsul a fost același: „Imediat după ce își dă Ilie Bolojan demisia din funcția de prim-ministru”.

Cine vine după Bolojan?

Întrebat ce soluție are PSD pentru guvernarea de după moțiune, Grindeanu a răspuns că partidul va merge la consultările de la Cotroceni cu o poziție clară. PSD dorește o coaliție în forma actuală sau apropiată. Nu susține guverne minoritare. Nu face majorități în afara coaliției existente.

„Suntem deschiși la variante care să asigure un guvern majoritar”, a declarat Grindeanu. A precizat că PSD va fi probabil primul partid invitat la consultări, datorită numărului de parlamentari.

Referitor la îngrijorările legate de cursul valutar și instabilitatea post-moțiune, Grindeanu a transmis că există soluții.