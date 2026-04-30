„Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?” Grindeanu, despre ce se întâmplă cu el dacă moțiunea pică

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat la Antena 3 CNN că este dispus să își dea demisia din fruntea partidului dacă moțiunea de cenzură nu trece.
Andreea Tobias
30 apr. 2026, 20:33, Politic

Întrebat dacă își dă demisia din funcția de președinte al PSD în cazul în care moțiunea de cenzură eșuează, Grindeanu a evitat un răspuns direct. „O să facem o analiză internă, toate lucrurile sunt pe masă”, a spus el.

„Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”

Referitor la varianta demisiei, Grindeanu a devenit tranșant. „Îmi dau demisia dacă așa se deblochează lucrurile”, a declarat el. A adăugat că aceeași întrebare i-a fost adresată și mai devreme. Răspunsul a fost același: „Imediat după ce își dă Ilie Bolojan demisia din funcția de prim-ministru”.

Cine vine după Bolojan?

Întrebat ce soluție are PSD pentru guvernarea de după moțiune, Grindeanu a răspuns că partidul va merge la consultările de la Cotroceni cu o poziție clară. PSD dorește o coaliție în forma actuală sau apropiată. Nu susține guverne minoritare. Nu face majorități în afara coaliției existente.

„Suntem deschiși la variante care să asigure un guvern majoritar”, a declarat Grindeanu. A precizat că PSD va fi probabil primul partid invitat la consultări, datorită numărului de parlamentari.

Referitor la îngrijorările legate de cursul valutar și instabilitatea post-moțiune, Grindeanu a transmis că există soluții.

