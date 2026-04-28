Prefecții nominalizați de PSD își dau demisia

UPDATE:

Și Andreea Anamaria Naggar a anunțat că își depune demisia din funcția de prefect de Galați.

„Au fost ani cu provocări, decizii grele și momente care m-au pus la încercare. Dar au fost, în același timp, ani în care am învățat enorm și în care am avut șansa de a lucra alături de oameni dedicați”, susține ea pe Facebook.

Și Marian Tănase și-a anunțat demisia de la Prefectura Dâmbovița.

„Astăzi închei un mandat pe care nu l-am tratat ca pe o funcție, ci ca pe o misiune asumată fără rezerve — aceea de a reprezenta statul și de a lucra pentru siguranța și interesul cetățenilor județului Dâmbovița. Am exercitat această responsabilitate cu convingerea că funcțiile publice nu sunt despre putere, ci despre măsură, echilibru și capacitatea de a lua decizii corecte, chiar și atunci când ele nu sunt cele mai ușoare”, susține acesta într-o declarație.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Printre primii care și-au anunțat demisia este Adrian Bourceanu, prefect al județului Neamț.

„În contextul deciziilor luate de conducerea PSD Neamț, mi-am depus demisia din calitatea de prefect al județului Neamț, calitate în care am avut onoarea să activez timp de 2 ani și 16 zile”, a transmis acesta.

După ce trece în revistă o serie de realizări, Adrian Bourceanu spune că au fost și lucruri care nu au putut fi rezolvate pe deplin.

El îi transmite viitorului prefect succes și speră că acesta va continua proiectele începute, în special Cheile Bicazului, podurile, gestionarea problemei urșilor și clarificarea Zonelor Strict Protejate.

Și în ialomița, Constantin Marin și-a dat demisia.

„În contextul național determinat de retragerea PSD de la guvernare, prefectul județului Ialomița, domnul Constantin Marin, și-a înaintat astăzi demisia. Aceasta urmează să devină operativă după aprobarea în ședința de Guvern și publicarea în Monitorul Oficial”, a transmis Prefectura.