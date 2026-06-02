Prima pagină » Politic » Dan Barna, mesaj înaintea desemnării noului premier: USR nu va susține un Guvern în care PSD rămâne creierul României

Dan Barna a transmis un avertisment în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Executiv, afirmând că USR nu va susține un Guvern în care PSD își păstrează influența decisivă. Declarația vine în momentul în care președintele Nicușor Dan este așteptat să desemneze noul premier al României.
Gabriel Pecheanu
02 iun. 2026, 12:02, Politic
Eurodeputatul Dan Barna a criticat, într-o intervenție la RFI, scenariul unei formule guvernamentale în care actuala structură de putere ar rămâne neschimbată, fiind modificată doar conducerea formală.

Ideea aceasta de un hibrid în care rămâne totul cum este și numai schimbăm puțin eticheta de pe ușă nu are cum să aibă susținerea USR”, a declarat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, partidul nu va accepta o formulă în care PSD continuă să controleze deciziile importante din administrație, chiar dacă funcția de premier ar reveni unei persoane din afara social-democraților.

USR exclude susținerea unui Executiv controlat de PSD

Întrebat despre posibilitatea susținerii unui Guvern condus de Eugen Tomac, nume vehiculat în ultimele zile pentru funcția de premier, Dan Barna a fost categoric.

USR nu va susține nici un Guvern în care PSD rămâne creierul României, pentru că a arătat că nu poate să facă lucrul ăsta și nu are calitatea etică, morală, de nici un fel, de a o face”, a afirmat eurodeputatul.

El a adăugat că menținerea actualei structuri administrative și a influenței PSD în instituțiile statului ar face imposibilă susținerea unui astfel de Executiv de către USR.

Deschiderea către negocieri depinde de formula guvernamentală

Dan Barna a precizat că USR este dispus să analizeze orice variantă de guvernare, însă doar după prezentarea unei formule concrete și a unei majorități clare.

„Orice se poate discuta în momentul în care vedem cum ar arăta o astfel de construcție, nu știu dacă va fi domnul Tomac sau cine va fi”, a declarat acesta.

Totuși, Barna a reiterat că simpla schimbare a premierului, fără reformarea mecanismelor de putere și fără reducerea influenței PSD, nu reprezintă o soluție acceptabilă pentru partid.

Nicușor Dan, așteptat să desemneze premierul

Declarațiile vin într-un moment-cheie pentru scena politică, în condițiile în care președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe în zilele următoare numele premierului desemnat.

Printre numele vehiculate în spațiul public se află și Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific.

