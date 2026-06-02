Liberalii cer mobilizare în Parlament pentru evitarea pierderii fondurilor PNRR

Într-un comunicat de presă transmis marți, Partidul Național Liberal „solicită responsabilitate parlamentară din partea tuturor partidelor și grupurilor parlamentare pentru adoptarea legislației necesare privind PNRR”.

Nerespectarea calendarului „va duce la penalizări și pierderi de fonduri”

Partidul reamintește că „România are în față un calendar foarte strâns pentru a finaliza legile la care s-a angajat prin PNRR. Nerespectarea acestui calendar va duce la penalizări și pierderi de fonduri de către țara noastră”, potrivit comunicatului.

„Avem înaintea noastră mai puțin de o lună de zile din actuala sesiune parlamentară. E nevoie de o mobilizare importantă pentru ca cele aproape 50 de acte normative necesare să fie votate în Parlament”, se arată în comunicat.

PNL, „gata să depună inițiativele legislative necesare”

Pentru a evita „un scenariu negativ pentru România, PNL solicită responsabilitate și prioritizare parlamentară pentru adoptarea rapidă a tuturor legilor restante legate de PNRR. În condițiile imposibilității legale a adoptării ordonanțelor de urgență de către guvernul în funcție, parlamentarii liberali sunt gata să depună inițiativele legislative necesare. O procedură parlamentară accelerată, agreată de o majoritate a parlamentarilor, poate conduce la rezultatele dorite”, potrivit liberalilor.

Comunicatul transmis de PNL se încheie cu ideea că liberalii cer „în special PSD să-și respecte promisiunea de a susține și vota toate actele normative necesare. Astfel, România să nu fie penalizată și să nu piardă fonduri PNRR”.