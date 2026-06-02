Războiul s-ar putea încheia „până la sfârșitul zilei” dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski ordonă trupelor sale să se retragă din regiunile rusești. Declarația aparține purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov

„SVO (operațiunea militară specială n.r.) poate fi încheiată până la sfârșitul zilei, dacă Zelenski va ordona forțelor armate ucrainene să părăsească regiunile ruse”, a anunțat Peskov citat de RIA Kremlinpool pe Telegram.

Ce teritorii vrea Kremlinul

Oficialii din Rusia numesc regiuni ruse inclusiv teritoriile ucrainene extinse pe care încearcă, fără succes, să le ocupe de la începutul războiului. În timpul negocierilor coordonate de americani, ucrainenii au refuzat să renunțe la teritorii. De altfel, discuțiile s-au blocat din cauza acestor pretenții ale rușilor.

Pe front, rușii nu reușesc să avanseze și chiar au pierdut unele poziții în ultima perioadă, așa cum susțin militarii ucraineni. În paralel, ei intensifică atacurile aeriene asupra Ucrainei. Kievul și alte orașe precum Dnipro și Harkov au fost vizate de un atac uriaș al rușilor.

Atac uriaș în noaptea de luni spre marți

În noaptea de luni spre marți, rușii au lansat către Ucraina 656 de drone și 73 de rachete de diferite tipuri, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Atacul principal a fost asupra Kievului, unde zeci de clădiri rezidențiale și elemente de infrastructură civilă au fost distruse.

În total, au murit 13 persoane și peste 100 au fost rănite, conform bilanțului provizoriu al ucrainenilor. Peste 500 de angajați ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență sunt implicați în misiuni de salvare și căutare.