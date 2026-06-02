Oana Țoiu și António Guterres au discutat despre incidentul cu drona rusă din România. Bucureștiul cere atenție sporită în Consiliul de Securitate al ONU

Potrivit șefei diplomației române, discuțiile cu António Guterres au vizat inclusiv sesiunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU solicitată de România după incidentul provocat de o dronă rusă.

„Avem o viziune comună asupra impactului incidentului cu drona rusă în România și a mesajului pe care îl transmite în plan de securitate”, a transmis Oana Țoiu.

Încălcările dreptului internațional, pe agenda discuțiilor

Ministrul de Externe a precizat că întâlnirea a inclus și o analiză a implicațiilor juridice și de securitate generate de astfel de incidente.

Potrivit acesteia, România și ONU împărtășesc aceeași preocupare privind respectarea dreptului internațional și a principiilor consacrate de Carta Organizației Națiunilor Unite.

„Am vorbit și despre ce înseamnă astfel de încălcări ale dreptului internațional și ale Cartei ONU, dar și despre faptul că ele nu pot fi tratate cu ușurință, indiferent unde se produc”, a subliniat ministrul român.

România își reafirmă sprijinul pentru ordinea internațională bazată pe reguli

În cadrul întrevederii de la sediul Organizația Națiunilor Unite din New York, oficialul român a prezentat și poziția Bucureștiului privind apărarea sistemului internațional bazat pe reguli.

Oana Țoiu a evidențiat angajamentul României pentru susținerea păcii, securității și respectării normelor internaționale, în contextul provocărilor de securitate generate de conflictul din Ucraina și de tensiunile regionale.

Situația din zona Golfului, analizată la New York

Pe agenda discuțiilor dintre ministrul român de Externe și secretarul general al ONU s-a aflat și evoluția situației de securitate din zona Golfului, una dintre regiunile aflate în centrul atenției comunității internaționale.

Reuniune specială a Consiliului de Securitate al ONU, după incidentul de la Galați

Consiliul de Securitate al ONU a discutat luni seara incidentul de la Galați, primul caz în care o dronă intrată în spațiul aerian românesc a provocat victime.

Reprezentantul SUA a spus că drona a lovit un bloc de locuințe din Galați și a rănit mai multe persoane.

„Statele Unite sunt alături de aliatul său NATO, România. Gândurile noastre sunt alături de răniți și de toți cei afectați la Galați”, a transmis diplomatul american.

El a reiterat angajamentul Washingtonului față de apărarea Alianței.

„Așa cum am mai spus, vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a declarat reprezentantul SUA.

Rusia neagă la ONU responsabilitatea pentru drona de la Galați

Reprezentantul Rusiei la ONU a respins, în Consiliul de Securitate, acuzațiile formulate după incidentul de la Galați, susținând că România ar fi convocat „în grabă” reuniunea și ar fi lansat acuzații „nefondate și părtinitoare” împotriva Moscovei.

Diplomatul rus a afirmat că scopul principal al reuniunii ar fi fost „generarea unui nou val de isterie mediatică anti-rusă”, la cererea statelor occidentale. El a susținut că versiunea prezentată de România ridică semne de întrebare „atât din perspectivă tehnică, cât și factuală”.