István Demeter, după acuzațiile care au dus la demisie: Statul român însă nu a pierdut niciun cent, ba chiar a câștigat o voce strategică în Republica Moldova

Recunoscut pentru o carieră polivalentă de actor, manager și strateg cultural, Demeter și-a dat demisia din funcția de ministru în urma unui scandal mediatic declanșat de o înregistrare privat, în care limbajul contondent pare să anuleze, în ochii publicului, o viață dedicată proiectelor de stat.

Miza acestui interviu depășește însă bariera cancanului politic. Dincolo de cuvintele grele care au incendiat rețelele sociale, se află o poveste nuanțată despre reziliență, despre paradoxul de a fi anchetat de propriul stat pentru că ai construit punți culturale cu Basarabia și despre sarcasmul ca ultimă formă de apărare în fața absurdului birocratic.

András István Demeter acceptă să vorbească despre „managementul supraviețuirii creative”, despre culisele nașterii Radio Chișinău — un pilon al interesului național românesc — și despre modul în care o izbucnire de revoltă din trecut a fost transformată într-un „tsunami” menit să șteargă cu buretele un parcurs profesional. Este o discuție despre onoare, despre nuanțele patriotismului și despre cum, uneori, cel mai mare dușman al unui proiect durabil nu este inamicul extern, ci „patriotul de fațadă” de acasă.

Redactor: Domnule András István Demeter, înainte de a intra în febra evenimentelor recente care au dus la înaintarea demisiei dumneavoastră, aș vrea să vorbim despre mandatul de la Cultură. Ați venit cu o viziune clară asupra problemelor sistemice din domeniul culturii. Cum arată cultura română „din interior” în 2026?

András István Demeter: Arată ca un organism cu un potențial uriaș, dar cu o circulație îngreunată de birocrație. Mandatul meu s-a concentrat pe ceea ce eu numesc „managementul supraviețuirii creative”. Am încercat să aduc rigoare în finanțarea proiectelor și să urgentăm digitalizarea, pentru că memoria unui popor nu mai poate sta doar în dosare cu șină. Din păcate, în România, cultura este prima sacrificată la alocările și rectificările bugetare și ultima înțeleasă în profunzimea ei socială și de (pro)motor al economiei naționale. Am vrut să las în urmă un sistem mai flexibil, mai european.

Redactor: Ați fost un susținător al descentralizării și dependenței de statul tătuc. Credeți că am reușit să scoatem actul cultural din „zodia dependenței” totale?

András István Demeter: Este un proces lung. Am început cu marile dezechilibre dinte componenta publică și cea privată și am continuat cu identificarea mecanismelor pentru o mai mare autonomie creatorilor de plus valoare culturală. Fără a percepe cultura ca fiind doar business, ea fiind înainte și după orice altceva: identitate. Iar identitatea, după cum am văzut recent, este un teren minat, unde orice cuvânt poate fi extras și transformat în grenadă.

Redactor: Și totuși, acest parcurs profesional a fost brusc întrerupt. Ați numit plecarea dumneavoastră „demisie de onoare”. Ce anume v-ați asumat prin această demisie: limbajul folosit sau efectul politic al unei înregistrări care pare să fi „înghițit” toată activitatea de la minister?

András István Demeter: Aș putea să spun că ambele. Și mai mult decât atât. Este o chestiune de onoare să faci un gest care este la îndemână atunci când prezența ta creează un „tsunami” mediatic. În politică, ești propus de o formațiune — în cazul meu, UDMR. Retragerea sprijinului face parte din „regulile jocului”. Am discutat cu domnul Kelemen Hunor și am convenit că, pentru a calma spiritele, pasul înapoi este singura soluție onorabilă, chiar dacă miza reală a fost distorsionată. Și se pare că respectiva înregistrare a înghițit precum o gaură neagră nu numai trecutul și un întreg parcurs pe direcția complementarității dintre interesul național și cel intercultural.

Redactor: Haideți să analizăm dezinformarea. Citatul care a incendiat spațiul public: „Îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur”. Este o frază șocantă, pe care audiovizualul abia o poate gestiona. În ce context au fost rostite aceste vorbe?

András István Demeter: Aceasta este marea manipulare. Înregistrarea, deși parțial autentică în privința vocii, a fost modificată și, mai ales, ruptă de un context care datează de peste un deceniu. Nu era o declarație de credință. Era relatarea sarcastică a unei audieri la Parchetul General din perioada post 2012.

Redactor: Explicați-ne acea audiere. De ce era investigat un proiect care, teoretic, era un succes strategic al României?

András István Demeter: În 2011, sub mandatul meu am aglutinat toate opiniile divergente, am reunit toate eforturile de până atunci și am lansat Radio Chișinău. A fost o recuperare istorică a Radio Basarabia din 1939. Paradoxal, în loc de recunoaștere, m-am trezit cu dosare și acuzații de corupție. Procurorii mă acuzau de prejudicierea statului pentru că am cumpărat acțiunile „Vocea Basarabiei” și „Arena FM”. Atunci, într-un moment de revoltă și sarcasm dus la extrem, am spus și, ulterior am (mai) invocat un fel de oglindă strâmbă. Adică, dacă persistă acuzația prejudicierii, vindem radioul se poate vinde (la ruși), cu o sumă mai mare chiar decât cea calculată în dosar. Ba mai facem și profit și gata, dispare atât prejudiciul cât și ..: interesul național de abia “reperat”. Iar dacă a face un post românesc la Chișinău este gest incriminatoriu, atunci fără doar și poate, soluția înstrăinării nu echivalează cu … “îmi bag p… în interesul național”, dimpotrivă. Dar tocmai pentru că eu sunt ungur și se pare că înțeleg mai bine datoria față unitatea de limbă, cultura și tradiții (deci față de România) decât patrioții de fațadă, până la urmă m-am făcut înțeles. După doi ani de cercetări acuzațiile au fost clasate.

Redactor: Deci, sarcasmul era îndreptat împotriva acuzației, nu împotriva ideii de interes național?

András István Demeter: Evident! Eram sub o presiune uriașă. Ancheta dura, era în siajul altor dosare, clasate si ele, după un timp. In paralel cu aceste anchete lucram la celalalt proiect. Cel al revenirii TVR în Moldova. Am propus și negociat cu autoritățile de la Chișinău tranzacționarea judiciară în fața curții europene a condițiilor în care să poată fi reparată greșeala expulzării TVR de către oligarhia politică rusofilă. Poate că și aceasta a doua implicare a contribuit la încercările de incriminare. Dar ca presiune psihică era incontestabil mare. Statul român însă nu a pierdut niciun cent, ba chiar a câștigat o voce strategică în Republica Moldova. Pe radiofonie. Și o altă voce pe televiziune.

Să folosești acea izbucnire privată, ani și ani mai târziu, prezentând-o ca pe o trădare actuală, este definiția dezinformării de tip „haos”.

Redactor: Pentru a clarifica importanța acestui proiect, Societatea Română de Radiodifuziune a emis pe 28 mai 2026 o notă oficială, prin vocea actualului director, Robert C. Schwartz. Documentul afirmă clar:

„Radio Chișinău reprezintă un proiect legitim și necesar, aflat în slujba interesului național al României. Radio România reafirmă faptul că Radio Chișinău servește comunitatea românească prin consolidarea spațiului comun de limbă și cultură.”

Redactor: Cum resimțiți aceste precizări? Vin ele să vă spele onoarea în fața acuzațiilor de „trădare”?

András István Demeter: Sunt precizări firești, dar amare în acest context. Radio Chișinău împlinește 15 ani de activitate neîntreruptă. Când l-am lansat, pe 1 decembrie 2011, am dat ora exactă de la Chișinău pe toate posturile Radio România. Am luptat împotriva scoaterii TVR din Moldova, m-am opus politicilor externe care cereau retragerea acțiunilor la CEDO împotriva statului moldovean. Dacă „ungurul” a reușit să facă pentru spațiul cultural românesc ceea ce mulți „români verzi” n-au fost în stare, înseamnă că interesul național are mai multe nuanțe decât cele din înregistrările trunchiate.

Redactor: Totuși, înregistrarea apărută recent pare să fi fost „îmbunătățită” digital.

András István Demeter: Am convingerea că s-a intervenit. Acolo unde apar cuvinte obscene care par să vină dintr-un vid logic, sunt intervenții. Tehnologia de astăzi permite astfel de „fake context”. Dar, dincolo de tehnologie, rămâne ipocrizia. Cel care n-a înjurat niciodată, să arunce prima piatră. Problema nu e cuvântul, ci faptul că s-a tăiat începutul, sfârșitul și scopul discuției: apărarea unui proiect (funcțional) românesc în Basarabia.

Redactor: Ce urmează pentru András István Demeter? Retragerea din minister înseamnă și retragerea din viața culturală?

András István Demeter: Niciun raport juridic sau contract politic nu poate anula o vocație. Eu am în continuare un raport de muncă la Televiziunea Română, sunt actor, manager. Probabil ne vom reîntâlni în proiecte unde limbajul este cel al artei, nu al interceptărilor. Nu cred că această situație va afecta relația mea profesională cu artiștii, muzicienii sau colegii din presă care au avut răbdarea să asculte dincolo de titlurile de cancan.

Redactor: O ultimă întrebare: ce înseamnă pentru dumneavoastră „interesul național”, acum, după acest „tsunami”?

András István Demeter: Interesul național înseamnă să ai curajul să construiești ceva durabil, chiar și atunci când ești anchetat pentru asta. Înseamnă să nu vinzi radioul la ruși, deși te simți hărțuit de propriul stat. Înseamnă să-ți asumi greșelile de formă, limbajul, în cazul meu, fără să abdici de la fond: loialitatea față de proiectul în care crezi.

Această dezinformare ne arată un caz clasic de asasinat de imagine. András István Demeter o să plece dintr-un mandat ministerial cum a plecat și de la conducerea radio România. Dar lasă în spate proiecte precum Radio Chișinău, care continuă să emită în limba română, sfidând paradoxal chiar acuzația care i-a adus demisia.