Kelemen Hunor sare în apărarea lui András Demeter: „Înregistrarea a fost scoasă la momentul perfect ca să lovească”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a intervenit public în scandalul provocat de înregistrarea în care András Demeter apare folosind un limbaj vulgar și referiri etnice, susținând că declarațiile au fost scoase din context și că miza reală ține de o decizie strategică luată de statul român în 2011 privind achiziția Radio Chișinău.
Contractul de consultanță din SUA, discutat la Cotroceni. Kelemen Hunor: Toți liderii fostei coaliții au fost de acord
Kelemen Hunor critică proiectul legii salarizării unitare: „Familiile ocupaționale nu au fost gestionate foarte bine în anexe"
Kelemen Hunor despre varianta Eugen Tomac premier: „Nu e nimic personal aici, e un om extrem de onorabil". Cum ar colabora liderul UDMR cu Tomac
Andrei Rachieru
26 mai 2026, 21:57, Politic
Kelemen Hunor a explicat la Euronews, că în 2011 a discutat personal cu András Demeter despre cumpărarea Radio Chișinău de către Radio România și că a susținut proiectul încă de atunci.

Liderul UDMR a afirmat că instituția media din Republica Moldova se afla într-o situație dificilă și că, în lipsa intervenției României, exista riscul ca „rușii, prin interpuși sau direct” să preia controlul.

În apărarea lui Demeter, Kelemen Hunor a spus că episodul care a generat scandalul a fost „etnicizat” și prezentat fără context.

El a susținut că înregistrarea ar fi fost realizată în noiembrie 2025 și publicată abia acum, într-un moment ales deliberat pentru a produce un impact politic și public maxim.

„A zis ironic, nu a zis direct”, a explicat liderul UDMR, referindu-se la pasajul controversat despre „interesul național” și apartenența etnică.

Potrivit acestuia, Demeter ar fi încercat să redea discuțiile purtate cu procurorii care investigau presupusul prejudiciu legat de achiziția Radio Chișinău.

Kelemen Hunor a condamnat însă limbajul vulgar folosit de András Demeter și a spus că demisia acestuia a fost „un gest responsabil”, necesar pentru a opri escaladarea scandalului și pentru a evita stigmatizarea UDMR.

Liderul Uniunii a insistat că formațiunea a ales să „stingă incendiul” rapid pentru a evita amplificarea tensiunilor politice și etnice.

Întrebat despre momentul apariției înregistrării, Kelemen Hunor a avansat două ipoteze, spunând că varianta cea mai plauzibilă este legată de nemulțumiri apărute în urma evaluărilor managerilor instituțiilor de spectacole.

El a respins ideea unei conspirații politice mai ample, dar a subliniat că „astfel de coincidențe nu există în politică”.

Liderul UDMR a revenit și asupra contextului politic din 2011, afirmând că achiziția Radio Chișinău a reprezentat „o decizie politică a statului român” și „o chestiune de oportunitate strategică” pentru România în raport cu Republica Moldova.

