Kelemen Hunor critică proiectul legii salarizării unitare: „Familiile ocupaționale nu au fost gestionate foarte bine în anexe"

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a contestat proiectul privind legea salarizării unitare, subliniind că acesta conține „probleme tehnice mai mult și de așezarea familiilor ocupaționale”. El a susținut că un guvern interimar nu are legitimitatea necesară pentru a negocia eficient cu sindicatele și partenerii sociali un astfel de proiect.
Diana Nunuț
26 mai 2026, 21:38, Politic
Liderul UDMR, Kelemen Hunor a contestat marți seara, în cadrul unei emisiuni la Euronews, proiectul legii salarizării unitare, afirmând că există probleme tehnice și de structură în forma prezentată de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

„[La] legea salarizării unitare, care oricum începe cu scandal, așa cum am văzut eu, sunt foarte multe probleme în proiectul prezentat de Domnul Pîslaru. Se știa că sunt probleme, dar nu prea ai timp să negociezi cu sindicatele”, a spus Kelemen Hunor marți seara, la Euronews.

Liderul UDMR a subliniat că sunt probleme la modul în care au fost gestionate familiile ocupaționale în anexele proiectului de lege.

„Familiile ocupaționale nu au fost gestionate foarte bine în anexe și apar probleme atât în educație, apar probleme în magistratură, apar probleme în cultură, de exemplu. Familia ocupațională în cultură nu e tratată cum ar trebui și asta înseamnă că tu trebuie să ai un dialog foarte, foarte eficient în zilele următoare dacă tu vrei să promovezi această lege, vrei să votezi în Parlament până la sfârșitul lunii iunie cu sindicatele, cu partenerii sociali”, a explicat Kelemen Hunor.

Totodată, el a mai subliniat și faptul că lipsa legitimității politice a unui Guvern interimar afectează capacitatea acestuia de a purta negocieri credibile cu sindicatele.

„Un guvern interimar nu are legitimitatea necesară de a discuta cu partenerii sociali… Cu cele mai bune intenții din partea miniștrilor din acest cabinet și din partea premierului, pur și simplu ai fost dat jos cu 281 de voturi. Nu mai ai legitimitatea, greutatea de a discuta cu sindicatele. Sunt probleme tehnice mai mult și de așezarea familiilor ocupaționale”, a conchis Kelemen Hunor. 

Noua lege a salarizării bugetare

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat luni, într-o conferință de presă, proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Acest proiect prevede o reașezare a salariilor bugetarilor pe baza unei grile cu 12 grade salariale, coeficienți între 1 și 8 și o valoare de referință stabilită, pentru anul 2027, la 4.100 de lei. Actul normativ ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Salariile de bază, soldele, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului aferent funcției cu valoarea de referință.

Adoptarea legii este legată de un jalon din PNRR, cu termen de îndeplinire la 1 iulie 2026, de care depinde o tranșă de peste 700 de milioane de euro.

