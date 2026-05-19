Prima pagină » Politic » Kelemen Hunor: Noul guvern trebuie format până în 10 – 15 iunie

Kelemen Hunor: Noul guvern trebuie format până în 10 – 15 iunie

Kelemen Hunor a declarat marți că noul guvern ar trebui format până la jumătatea lunii iunie, pentru ca Parlamentul să aibă timp să adopte proiectele necesare îndeplinirii jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență.
Guvern PSD – UDMR? Kelemen Hunor: Nu există. Nu se poate. Nu vrem
Guvern PSD – UDMR? Kelemen Hunor: Nu există. Nu se poate. Nu vrem
Kelemen Hunor, atac dur la adresa AUR: „Când te aliezi cu AUR, produci pagube colaterale extrem de serioase”
Kelemen Hunor, atac dur la adresa AUR: „Când te aliezi cu AUR, produci pagube colaterale extrem de serioase”
Ce ar trebui să facă Nicușor Dan pentru un nou Guvern? Sfatul lui Kelemen Hunor
Ce ar trebui să facă Nicușor Dan pentru un nou Guvern? Sfatul lui Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre acuzațiile de trafic de influență în programul SAFE : Nu pot comenta
Kelemen Hunor, despre acuzațiile de trafic de influență în programul SAFE : Nu pot comenta
Kelemen Hunor: În acest moment nu există o soluție pentru formarea unei majorități. Teama anticipatelor va coagula o majoritate
Kelemen Hunor: În acest moment nu există o soluție pentru formarea unei majorități. Teama anticipatelor va coagula o majoritate
Oana Antipa
19 mai 2026, 21:41, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Liderul UDMR a afirmat, la Digi 24, că estimările inițiale privind formarea Executivului până la finalul lunii mai sau începutul lunii iunie nu mai sunt realiste.

„Eu inițial credeam că putem să avem în ultima săptămână din mai, prima săptămână din iunie, dar nu cred că vom avea această posibilitate”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, un nou guvern trebuie instalat cel târziu până în 10-15 iunie, pentru ca Parlamentul să poată organiza o sesiune extraordinară și să adopte actele normative necesare.

„Trebuie să avem până la jumătatea lunii iunie, ca să existe timp de două săptămâni sau trei săptămâni cu o sesiune extraordinară, să trecem acele proiecte care sunt necesare pentru a atinge jaloanele din PNRR”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a subliniat că prioritatea actuală trebuie să fie adoptarea măsurilor necesare pentru accesarea fondurilor europene.

„După aceea putem să ne apucăm și să ne certăm din nou. Primul lucru este să faci treabă”, a afirmat acesta.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Fac politica țării, influențează votul, forțează guverne, scriu legi, dar nu vor să-și publice donatorii și circuitul banilor. Votul din Parlament care obligă ONG-urile la transparență a dat alarma în tabăra #rezist
Gandul
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Traian Băsescu a numit principalul vinovat pentru criza politică prelungită: „Niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia