Viorel Cataramă: Nicușor Dan e capabil să genereze o majoritate parlamentară

Unul dintre cei mai vechi membri ai Partidului Național Liberal, consideră că actualul președinte Rtomâniei este capabil să influențeze negocierile politice și să genereze o majoritate parlamentară care să susțină un nou guvern.
Maria Miron
06 mai 2026, 16:15, Politic

Invitat în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Viorel Cataramă – una dintre figurile vechi ale PNL – a declarat că îl vede pe Nicușor Dan capabil să influențeze negocierile politice și să genereze o majoritate parlamentară care să susțină un nou guvern.

Întrebat dacă Nicușor Dan poate schimba astfel jocul politic și poate determina formarea unei noi majorități, Cataramă a răspuns: „Da, îl văd capabil”.

Cataramă: Coaliția cu PSD rămâne posibilă

Fostul lider liberal a fost întrebat și despre posibilitatea ca președintele să îi convingă pe liberali și pe reprezentanții USR să revină într-o coaliție cu PSD.

„Toate opțiunile sunt pe masă. Dar România ar trebui să aibă un guvern cât mai repede, pentru că sunt câteva chestiuni esențiale de rezolvat. Și, sigur, foarte multe lucruri vor depinde de președintele României, categoric”, a afirmat Cataramă.

Despre rolul lui Nicușor Dan în destrămarea alianței

În legătură cu criticile potrivit cărora Nicușor Dan nu ar fi fost capabil să salveze coaliția, Cataramă a sugerat că destrămarea acesteia ar fi putut fi asumată politic.

„Dar cine spune că a vrut să salveze această coaliție?”, a spus acesta, referindu-se la acuzațiile că Nicușor Dan nu ar fi vrut să mențină alianța și ar fi lăsat-o „să moară ca să scape de Bolojan”.

