Prima pagină » Social » Incendiu la o grădină zoologică din Suceava. Animale salvate din flăcări, două exemplare au murit

Un incendiu a izbucnit miercuri la un obiectiv de agrement de tip grădină zoologică din localitatea Zaharești, județul Suceava. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului.
Alexandra-Valentina Dumitru
06 mai 2026, 15:41, Social

Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentelor Suceava și Fălticeni, Stației de Pompieri Gura Humorului, împreună cu SVSU Ilișești și Cornu Luncii.

La fața locului acționează 8 autospeciale de stingere, o autoscară de salvare și lucru la înălțime, o ambulanță SMURD B2 și un echipaj SAJ.

Incendiul se manifestă la o cabană din lemn și spații de depozitare (alimente și alte bunuri), existând pericol de propagare la alte construcții din același ansamblu.

Focul este localizat, iar pompierii lucrează pentru lichidare.

Au fost salvați trei porci spinoși, șapte porci vietnamezi, două lame, trei canguri și un vultur. Au pierit un ligru și un fazan.

