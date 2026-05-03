Incendiul de pădure din Caraș-Severin: încă un focar a izbucnit

Lupta cu incendiile de vegetație s-a intensificat duminică în Caraș-Severin.Forțele de intervenție au acționat simultan, la sol și din aer, în zona Ilova, unde misiunile durează de 3 zile, dar și în comuna Armeniș, unde a izbucnit în cursul după-amiezii un nou focar, extinzând frontul intervențiilor
Laura Buciu
03 mai 2026, 21:22, Social

La Incendiile de vegetație și fond forestier din județul Caraș-Severin intervin, duminică, 25 de pompieri militari din cadrul Detașamentelor Reșița și Caransebeș. În cursul zilei de duminică, pompierii s-au luptat cu flăcările în zona localității Ilova, comuna Slatina-Timiș, suprafața afectată depășind 70 de hectare. Intervenția s-a desfășurat cu mijloace specifice incendiilor de vegetație și fond forestier (turbosuflante, rucsaci stingători, pliciuri), fiind îngreunată de terenul accidentat. Incendiul a fost localizat.

Concomitent, începând cu ora 16:00, pompierii au intervenit și pentru stingerea incendiului izbucnit pe raza comunei Armeniș, unde flăcările se manifestă pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare. La fața locului a acționat un echipaj format din 4 pompieri militari din cadrul Detașamentului Caransebeș, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și reprezentanți ai Ocolului Silvic.

Elicopterul Black Hawk aparținând Inspectoratului General de Aviație al MAI a intervenit în sprijinul forțelor de la sol în ambele zone, efectuând în cursul zilei de duminică un total de 28 de aruncări de apă cu sistemul Bambi Bucket, în zona localității Ilova și pe raza comunei Armeniș.

Și în cursul zilei de sâmbătă au fost efectuate 24 de aruncări în zona localității Ilova.

Echipajele terestre și aeriene și-au încheiat, pentru ziua de duminică, misiunile de stingere, retrăgându-se în cursul nopții. Misiunile vor fi reluate luni dimineață, în ambele zone, când va fi realizată o reevaluare a focarelor existente.

Intervențiile rămân în dinamică.

Pompierii reamintesc cetățenilor că arderea vegetației uscate este strict interzisă și poate avea consecințe grave asupra mediului, bunurilor și vieții oamenilor. Nerespectarea acestor măsuri constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.

