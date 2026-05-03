UPDATE. Dronă prăbușită în județul Suceava, la câțiva kilometri de granița cu Ucraina / IPJ Suceava: „Drona nu prezintă elemente de interes pirotehnic"

Duminică, o dronă a fost găsită prăbușită în județul Suceava, la aproximativ 25 de kilometri de granița cu Ucraina. Aparatul de zbor a căzut pe un câmp. În urma verificărilor efectuate de polițiști, drona nu prezintă „elemente de interes pirotehnic”. 
Diana Nunuț
03 mai 2026, 13:59, Social

UPDATE 15:15  IPJ Suceava: Drona nu prezintă elemente de interes pirotehnic

IPJ Suceava a venit cu precizări în legătură cu drona prăbușită în cursul zilei pe un câmp din comuna Șerbăuti. În urma verificărilor efectuate de polițiști, drona nu prezintă „elemente de interes pirotehnic”.

„În continuarea informării privind obiectul fără pilot identificat în cursul acestei zile pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuti, vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate de către echipa de specialiști deplasată la fața locului, s-a stabilit că drona nu prezintă elemente de interes pirotehnic. Cercetările și verificările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava”, anunță IPJ Suceava.

UPDATE 14:23 Comunicatul oficial al IPJ Suceava

IPJ Suceava a transmis un comunicat oficial privind drona, care s-a prăbușit la periferia comunei Șerbăuți, la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina.

„În cursul acestei zile, in jurul orei 12:15, Secția de Poliție Rurală Bălcăuți din cadrul Poliției Orașului Siret a fost sesizată direct de către o localnică cu privire la faptul că pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuti, jud. Suceava a fost identificat un aparat ce are caracteristicile unui apart de zbor fără pilot, de mici dimensiuni, tip drona.

Echipajul de serviciu s-a deplasat de urgență în zona indicată, stabilind că cele sesizate se confirmă, pe un câmp arat de la periferia comunei Șerbăuti fiind identificat un aparat de zbor de mici dimensiuni având caracteristicile unei drone, fără a prezenta inscripționări letrice vizibile. Zona în care a fost identificat obiectul este situată la cca. 20 km de granița cu Republica Ucraina.

S-a procedat de urgență la delimitarea zonei adiacente, fiind solicitate echipaje suplimentare pentru asigurarea pazei perimetrului de interes.

Au fost informate structurile specializate ale statului, verificările fiind desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, urmând a se stabili circumstanțele producerii evenimentului și a se dispune măsurile conforme, în funcție de constatările efectuate în teren și protocoalele incidente specifice”, se arată în comunicatul IPJ Suceava.

Știrea inițială:

În cursul zilei de duminică, o dronă a fost găsită prăbușită în județul Suceava, la aproximativ 25 de kilometri de granița cu Ucraina. Potrivit G4Media, care citeaza IPJ Suceava, nu este clar dacă este o dronă militară sau una de supraveghere sau contrabandă.

Aparatul de zbor a căzut pe un câmp.

Zona a fost securizată, iar echipele specializate fac verificări pentru a stabili exact proveniența dronei și condițiile în care aceasta a ajuns pe teritoriul României.

Informația vine după ce sâmbăta trecută, în Galați, mai multe fragmente dintr-o dronă cu explozibil au căzut peste o gospodărie. Câteva persoane au fost evacuate în zonă, iar zona a fost securizată de militari. În aceeași zi, fragmentele de dronă au fost neutralizate prin detonare controlată.

