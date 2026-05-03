Accident cu 3 autovehicule în județul Argeș. Două persoane, transportate la spital

Duminică, în comuna Davidești, județul Argeș, trei mașini au fost implicate într-un accident rutier. În urma accidentului, două persoane au fost transportate la spital cu răni cu răni în zona capului și suspiciune de fractură cervicală.
Sursă foto: ISU Argeș
Daiana Rob
03 mai 2026, 14:48, Social

În accident au fost implicate două mașini, dar și o autoutilitară. Două echipaje de pompieri intervin la fața locului.

„În urma incidentului au rezultat două victime. Este vorba despre o persoană de sex masculin care prezintă traumatism cranio cerebral și zgârieturi la nivelul feței, iar cea de a doua victimă este de sex feminin și prezintă suspiciune de fractură cervicală”, potrivit ISU Argeș.

Ambele persoane sunt transportate la spital de echipajele medicale SMURD și SAJ.

Pompierii au identificat și scurgeri de lichide combustibile, iar aceștia acționează pentru prevenirea unui incendiu.

