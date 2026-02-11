Prima pagină » Social » Bihor. Opt persoane implicate într-un accident rutier pe DN 19. Două victime transportate la spital

Bihor. Opt persoane implicate într-un accident rutier pe DN 19. Două victime transportate la spital

Opt persoane, aflate în cinci autovehicule, au fost implicate miercuri după-amiază într-un accident rutier produs pe DN 19, în județul Bihor, între localitățile Cauaceu și Sălard. Două victime au fost transportate la spital.
sursă foto: ISU Bihor
Potrivit ISU Bihor, apelul privind accidentul a fost primit în jurul orei 16:30.

La locul evenimentului au fost mobilizate patru echipaje din cadrul Gărzii Sălard, Detașamentului 1 Oradea și Detașamentului 2 Oradea, cu două autospeciale de intervenție, dintre care una de descarcerare grea, două ambulanțe SMURD tip B2, încadrate cu pompieri paramedici, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

Echipajul de descarcerare a intervenit pentru extragerea unei persoane rămase încarcerate într-unul dintre autoturismele implicate.

Victima, aflată în stare gravă, a fost preluată de echipajele medicale și urmează să fie transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Bihor. La spital va fi transportată și o a doua persoană rănită.

Celelalte șase persoane implicate în accident au refuzat, pentru moment, transportul la spital.

Intervenția este în desfășurare.

