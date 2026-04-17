Râurile din sudul și centrul țării, sub cod galben hidrologic. Județele vizate de atenționare

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis vineri o atenționare hidrologică cod galben, valabilă între orele 15:00 și 24:00. Vizează risc de viituri rapide și inundații locale pe râurile din cinci bazine hidrografice.
Râurile din sudul și centrul țării, sub cod galben hidrologic. Județele vizate de atenționare
Andreea Tobias
17 apr. 2026, 11:18, Știrile zilei

Codul galben hidrologic emis de INHGA vizează bazinele hidrografice Olt, Argeș, Ialomița, Buzău și Putna. Fenomenele prognozate includ scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie. Sunt posibile și viituri rapide pe râurile mici, cu efecte locale de inundații.

La baza avertizării stau precipitațiile prognozate pentru vineri după-amiază. Un factor agravant este cedarea apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă. Combinația dintre ploi și topirea zăpezii crește riscul de viitură pe râurile mici.

INHGA menționează că sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție în secțiunile monitorizate hidrometric.

Județele vizate de codul galben hidrologic

Atenționarea acoperă mai multe județe din centrul și sudul țării. Probabilitate și intensitate mai mari sunt semnalate în județele Brașov, Covasna și Vrancea.

Râurile și sectoarele vizate sunt:

  • Râul Negru – afluenții aval de confluența cu râul Cașin (județele Covasna și Brașov)
  • Bârsa – afluent al Oltului (județul Brașov)
  • Râul Doamnei – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Argeș)
  • Dâmbovița – bazin superior (județele Argeș și Dâmbovița)
  • Ialomița – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenți aval până amonte S.H. Târgoviște (județele Dâmbovița și Prahova)
  • Prahova – bazin superior
  • Teleajen – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Prahova)
  • Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenți aval până amonte S.H. Măgura (județele Brașov, Covasna, Buzău și Prahova)
  • Putna – bazin amonte S.H. Colacu (județul Vrancea)

Ce înseamnă codul galben hidrologic

Codul galben semnalează risc de viituri sau creșteri rapide ale nivelului apei.

Pot apărea scurgeri pe versanți, torenți și pâraie. Pe râurile mici, viiturile rapide pot genera inundații locale. În secțiunile monitorizate, sunt posibile depășiri ale cotei de atenție, faza I de apărare.

INHGA precizează că fenomenele se pot produce și pe afluenți de grad inferior, precum și pe cursuri de apă necadastrate din bazinele vizate.

