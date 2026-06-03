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Cod galben de inundații în șase județe din vestul și sud-vestul țării. Ce râuri sunt vizate

Un cod galben de inundații intră în vigoare miercuri seară, la ora 20:00, și rămâne valabil până joi, 4 iunie, la ora 12:00, pentru sectoare de râuri din șase județe din vestul și sud-vestul României.
Cod galben de inundații în șase județe din vestul și sud-vestul țării. Ce râuri sunt vizate
Foto cu caracter ilustrativ
Andreea Tobias
03 iun. 2026, 11:34, Știrile zilei
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Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis avertizarea de inundații pe baza situației hidrometeorologice actuale și a prognozei pentru următoarele 24 de ore.

Codul galben acoperă anumite sectoare de râuri din județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara și Mehedinți.

Bazinele hidrografice incluse în avertizare sunt Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și Jiu.

Ce fenomene sunt așteptate

În intervalul de valabilitate al codului galben, specialiștii anunță scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie.

Sunt posibile viituri rapide pe râurile mici, creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Nu sunt excluse nici efectele de inundații locale.

Recomandările autorităților

Populația din zonele afectate este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă. Traversarea râurilor prin vaduri sau poduri improvizate este interzisă. Staționarea în zone predispuse la inundații trebuie evitată.

Autoritățile recomandă verificarea și curățarea șanțurilor și rigolelor, pentru a asigura scurgerea eficientă a apelor. Locuitorii din zonele expuse trebuie să ia măsuri de protejare a bunurilor și gospodăriilor.

Cetățenii sunt îndemnați să urmărească permanent informațiile transmise prin canalele oficiale și să respecte indicațiile structurilor pentru situații de urgență. INHGA precizează că prognoza hidrologică va fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor.

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