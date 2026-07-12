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Alertă de inundații în România. Cod galben pe mai multe râuri din 20 de județe, avertizare până luni la prânz

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare hidrologică, prin care avertizează asupra riscului de viituri rapide, inundații locale și depășiri ale cotelor de atenție pe râuri din mai multe regiuni ale țării. Codul galben este valabil până luni, la ora 12:00.
Alertă de inundații în România. Cod galben pe mai multe râuri din 20 de județe, avertizare până luni la prânz
Gabriel Pecheanu
12 iul. 2026, 12:30, Social
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Hidrologii avertizează că, pe fondul ploilor torențiale prognozate, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor apelor, cu posibile efecte de inundații locale.

Râurile și județele aflate sub Cod galben

Avertizarea vizează râuri din bazinele hidrografice Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Argeș, Ialomița, Siret, Prut și râurile din Dobrogea.

În prima parte a intervalului, de duminică, ora 12:00, până luni, la ora 12:00, sunt vizate cursuri de apă din județele:

  • Caraș-Severin;
  • Timiș;
  • Gorj;
  • Mehedinți;
  • Argeș;
  • Dâmbovița;
  • Prahova;
  • Ilfov;
  • Ialomița;
  • Suceava;
  • Neamț;
  • Harghita;
  • Bacău;
  • Covasna;
  • Vrancea.

Începând de duminică, de la ora 18:00, până luni la prânz, avertizarea se extinde și asupra unor râuri din județele:

  • Vaslui;
  • Iași;
  • Galați;
  • Botoșani;
  • Constanța;
  • Tulcea.

Risc de viituri și inundații locale

Potrivit hidrologilor, cele mai periculoase fenomene sunt așteptate pe râurile mici și pe torenți, unde se pot produce viituri rapide și inundații locale, în urma precipitațiilor abundente prognozate în următoarele 24 de ore.

Specialiștii atrag atenția că fenomenele hidrologice periculoase se pot manifesta și pe afluenții de grad inferior și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice aflate sub avertizare.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să urmărească evoluția avertizărilor meteorologice și hidrologice și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă în timpul fenomenelor severe.

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