Concept deosebit: turism cu tematică literară. Orașul din Europa unde se poate vedea soarele de la miezul nopții

Cu tururi literare și festivaluri, croaziere tematice și atracții dedicate, de care cititorii se pot bucura, literatura a devenit un factor cheie în domeniul turismului. Acum, în nordul Islandei s-a deschis un hotel, care continuă această tendință, potrivit Euronews.

Skáld Akureyri, aparține de lanțul hotelier Hilton, iar locația are un design deosebit, inspirat din tradiția povestirilor islandeze.

Decoruri cu referințe literare, dar și artă

Punând în valoare celebra tradiție islandeză a poeților și povestitorilor – sensul cuvântului „skáld” –, designul și interioarele hotelului includ referințe literare, materiale nordice lucrate manual și opere de artă realizate la comandă.

„A fost conceput ca fiind mai mult decât un simplu loc de cazare. Este o casă cu rădăcini adânci în Akureyri, inspirată de poezia islandeză și modelată de peisajul înconjurător”, a declarat Magnea Þórey Hjálmarsdóttir, directorul general al hotelului.

Camerele și apartamentele cu servicii hoteliere din locație sunt dotate cu bucătării complet echipate, zone de living și balcoane individuale.

Există o variantă și turiștii iubitori de literatură care nu doresc să își gătească propria masă în timpul șederii. Restaurantul din locație servește preparate din bucătăria nordică contemporană, cu un meniu alcătuit din feluri de mâncare preparate din ingrediente islandeze locale și produse de sezon.

Priveliști deosebite pentru iubitorii de natură

Acoperișul locației are și două terase unde iubitorii de natură se pot bucura de mese, băuturi și priveliști panoramice asupra orașului, fiordului și de peisajul nordic.

Akureyri este cel de-al doilea oraș ca mărime din Islanda și se află la 380 de kilometri de Reykjavik, capitala Islandei. Iubitorii lumii nordice care poposesc în această țară pot vizita Diamond Circle – circuitul turistic spectaculos, lung de 250 de kilometri, care trece pe lângă cascade, izvoare termale, țărmuri uimitoare și trasee de drumeție impresionante.

Balenele, aurora boreală și soarele de la miezul nopții

Cei care aleg o vacanță în acest oraș din Islanda pot să schieze, să observe balenele, dar și să vadă aurora boreală, dar și soarele la miezul nopții. Acest fenomen apare în lunile de vară și se poate observa până la sfârșitul lunii iulie.

Din cauza înclinării axei pământului, soarele nu apune niciodată complet, oferind lumină naturală chiar și pe timpul nopții. Astfel, noaptea în Islanda, pot fi admirate chiar și nuanțe pastelate. Peisajul este descris ca fiind unul „de vis”.