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VIDEO: Momentul în care o dronă lovește terminalul aeroportului din Kuweit

Un terminal de pasageri al Aeroportului Internațional din Kuweit a fost lovit de o dronă în cursul zilei de miercuri, într-un nou episod al tensiunilor care afectează regiunea Golfului. Autoritățile kuweitiene au anunțat moartea unei persoane și zeci de răniți, în timp ce imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul impactului, transmite Euronews.
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Victor Dan Stephanovici
04 iun. 2026, 11:48, Știri externe
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Înregistrările video publicate de autoritatea aviației civile din Kuweit surprind momentul în care drona lovește terminalul de pasageri, provocând o explozie și pagube importante clădirii. Imaginile au fost distribuite la scurt timp după incident și oferă una dintre cele mai clare dovezi ale modului în care conflictul regional continuă să afecteze infrastructura civilă, mai scrie Euronews.

Potrivit autorităților, atacul s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor zeci. Echipele de intervenție au fost mobilizate imediat după impact, iar mai multe zone ale aeroportului au fost evacuate pentru evaluarea pagubelor și verificarea eventualelor riscuri suplimentare. Numărul exact al răniților nu a fost precizat imediat.

Aeroportul a fost închis temporar

În urma atacului, traficul aerian a fost suspendat temporar. Aeroportul Internațional din Kuweit își reluase activitatea doar cu câteva zile înainte, după o perioadă de întreruperi provocate de conflictul din regiune. Ulterior, autoritățile au anunțat reluarea parțială a operațiunilor, unele zboruri fiind redirecționate către un terminal alternativ.

Tavanul unui terminal al aeroportului Kuweit, distrus de explozia unei drone. Sursa foto: X

Ministerul Apărării din Kuweit a atribuit atacul Iranului și a anunțat că sistemele de apărare aeriană au interceptat mai multe drone și rachete lansate spre teritoriul țării. Teheranul a respins acuzațiile și a susținut că aeroportul nu a fost vizat de forțele iraniene. Potrivit versiunii prezentate de autoritățile iraniene, pagubele ar fi fost provocate de un interceptor care și-ar fi ratat ținta în timpul operațiunilor de apărare.

Tensiunile continuă în Golf

Incidentul are loc pe fondul schimburilor repetate de atacuri dintre Iran și Statele Unite, precum și al confruntărilor care au afectat în ultimele săptămâni mai multe state din regiunea Golfului. Kuweitul și Bahrainul s-au aflat recent printre țările care au activat sistemele de apărare aeriană după avertismente privind posibile atacuri cu drone și rachete.

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