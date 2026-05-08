Cod galben hidrologic în opt bazine hidrografice: viituri rapide și inundații locale

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare hidrologică cod galben valabilă între 8 mai, ora 14:00, și 9 mai, ora 12:00, pentru râuri din opt bazine hidrografice. Sunt prognozate viituri rapide, scurgeri importante pe versanți și posibile inundații locale.
Andreea Tobias
08 mai 2026, 11:43, Știrile zilei
Fenomenele sunt generate de precipitațiile prognozate, de cedarea apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă și de propagarea acestora spre cursurile de apă din aval.

Primul interval: 8 mai, ora 14:00 – 9 mai, ora 12:00

Codul galben vizează râurile din bazinele:

Jijia – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Botoșani și Iași); Bârlad – bazin amonte SH Negrești și afluenții sectorului aval SH Negrești – amonte SH Bârlad (județele Neamț, Vaslui și Iași); Putna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Vrancea); Râmnicu Sărat – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Buzău și Vrancea).

Al doilea interval: 9 mai, ora 03:00 – 9 mai, ora 12:00

Codul galben se extinde spre sud și sud-vest, vizând bazinele: Gilort – bazin superior și afluenți (județul Gorj); Olt – afluenții sectorului aval confluență cu râul Cibin (județele Sibiu, Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș și Olt); Călmățui (județele Olt și Teleorman); Vedea – bazin superior și afluenți (județele Olt, Argeș și Teleorman).

Ce fenomene sunt așteptate

Autoritățile avertizează asupra scurgerilor importante pe versanți, torenți și pâraie, viiturilor rapide pe râurile mici și posibilelor depășiri ale cotelor de atenție. Fenomenele se pot produce și pe afluenți de grad inferior și pe cursuri de apă necadastrate din bazinele vizate.

