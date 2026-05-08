Rusia pregătește un nou test de rachete Sarmat, în jurul Zilei Victoriei din 9 mai

Racheta ar fi suferit mai multe eșecuri în trecut, însă, în ciuda nereușitelor anterioare, Rusia a anunțat că pregătește un nou test de rachete Sarmat, în perioada ce coincide cu Ziua Victoriei, în data de 9 mai, potrivit Kyiv Post.

Președintele Vladimir Putin a descris racheta drept o piatră de temelie a arsenalului nuclear de generație următoare al Rusiei. Însă, lansările anterioare nu au fost cu succes, înregistrând explozii în timpul fazelor de testare din 2024-2025.

Mai multe zone, închise pentru lansare

Miercuri, autoritățile din regiunea Kamchatka, din Rusia, au avertizat cu privire la o activitate iminentă cu rachete la poligonul de testare Kura și au interzis orice prezență sau mișcare civilă în zonă. În următoarea zi, Rusia a emis avertismente aviatice, cunoscute sub numele de Notificări către Piloți (NOTAM), îndemnând aeronavele să evite mai multe zone restricționate, precum zone din Marea Barents, Marea Kara, regiuni din apropierea lanțului muntos Kura și baza Forțelor de Rachete Strategice Dombarovsky din regiunea Orenburg, potrivit aceleiași surse.

Mai mulți analiști, citați de The Moscow Times, spun că aceste închideri seamănă foarte mult cu pregătirile pentru un test cu rachetă cu rază lungă de acțiune.

Analistul francez în domeniul apărării, Etienne Marcuz, de la Fundația pentru Cercetare Strategică, a adăugat că momentul ales ar putea fi semnificativ din punct de vedere politic, o fereastră de lansare fiind deschisă, între 8 și 11 mai. Marcuz a adăugat că lansarea ar putea avea loc chiar înainte sau în timpul zilei de 9 mai, o dată extrem de simbolică în Rusia care marchează Ziua Victoriei.

Testările vin în contextul în care Rusia se confruntă cu o atenție sporită asupra dezvoltării dificile a rachetei.

Testările anterioare au fost un eșec

Marcuz și alți experți spun că testele recente Sarmat s-au încheiat cu eșecuri în faza incipientă, inclusiv cu o lansare raportată în care racheta s-a prăbușit, la scurt timp după decolare.

Eșecurile vin într-un moment sensibil din punct de vedere politic, în timp ce Ucraina continuă să atace teritoriul rus cu drone, obligând Moscova să reducă sau să anuleze unele demonstrații militare tradiționale.

Sarmat a fost conceput pentru a înlocui rachetele R-36M2 „Voyevoda” din epoca sovietică, cunoscute, în clasificarea NATO, drept „Satan”, care au format coloana vertebrală a forței nucleare grele de descurajare a Rusiei încă din timpul Războiului Rece, mai arată sursa.

Rachetele nu fac încă parte din serviciul operațional

Întârzierea înlocuirii lor ridică semne de întrebare cu privire la fiabilitatea pe termen lung a sistemului nuclear de descurajare terestră al Rusiei, spun analiștii.

Rachetele „Topol” mai vechi, câteva zeci de sisteme „Voyevoda” rămase și unități hipersonice „Avangard” mai noi fac, de asemenea, parte din arsenal. În plus, Rusia deține rachete balistice lansate de pe submarine, ca parte a triadei sale nucleare.

În ciuda a peste un deceniu de dezvoltare, Sarmat nu a intrat încă în serviciul operațional, în ciuda promisiunilor anterioare ale Kremlinului că va fi introdus până în 2020.