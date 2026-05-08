Prima pagină » Știrile zilei » Keir Starmer, după înfrângerea din alegerile locale: Nu am de gând să renunț

Keir Starmer, după înfrângerea din alegerile locale: Nu am de gând să renunț

Premierul britanic și liderul Partidului Laburist a anunțat vineri că nu va renunța la funcție și nici la programul de reforme, după ce Partidul Laburist a înregistrat pierderi importante în alegerile locale, inclusiv în foste bastioane electorale din centrul și nordul Angliei.
Keir Starmer, după înfrângerea din alegerile locale: Nu am de gând să renunț
Sursă foto: Hepta
Radu Mocanu
08 mai 2026, 13:00, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„Am pierdut reprezentanți laburiști în întreaga țară. Îmi asum responsabilitatea. Atunci când alegătorii trimit un astfel de mesaj, trebuie să reflectăm și trebuie să răspundem. Însă zile grele ca aceasta nu îmi slăbesc hotărârea de a produce schimbarea pe care am promis-o la alegerile generale. Din contră, îmi întăresc această hotărâre. Nu am de gând să renunț”, a spus Starmer vineri.   

Declarațiile premierului vin după ce Partidul Laburist a pierdut un număr considerabil de mandate, inclusiv în circumscripțiile electorale din regiunile favorabile laburiștilor, notează Reuters

Marele învingător al alegerilor locale britanice a fost Reform UK, condus de Nigel Farage care ar putea deveni principala formațiune de opoziție, chiar și în Scoția și Țara Galilor, în detrimentul formațiunilor naționaliste. 

„O schimbare cu adevărat istorică în politica britanică”, a spus liderul Reform UK despre rezultatele alegerilor de joi. 

Recomandarea video

„M-a sunat Lia”: Dosarul în care se judecă numirea Liei Savonea ca șefă a Înaltei Curți va fi judecat de Înalta Curte
G4Media
Turcescu: Bolojan ne zice că a separat el apele ca Moise/Nu, anticipatele sunt cele care vor separa apele
Gandul
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Dilema viitorului guvern, „oricare ar fi el”. Economistul Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR, explică pericolele „mediului stagflaționist”
Libertatea
Decizia RADICALĂ luată de Gogoașă din Trăsniții, la două luni de la operația la inimă. A slăbit enorm
CSID
Uleiul de motor s-a schimbat la 31 martie: ce aduce noul standard GF-7
Promotor