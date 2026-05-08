Keir Starmer, după înfrângerea din alegerile locale: Nu am de gând să renunț

„Am pierdut reprezentanți laburiști în întreaga țară. Îmi asum responsabilitatea. Atunci când alegătorii trimit un astfel de mesaj, trebuie să reflectăm și trebuie să răspundem. Însă zile grele ca aceasta nu îmi slăbesc hotărârea de a produce schimbarea pe care am promis-o la alegerile generale. Din contră, îmi întăresc această hotărâre. Nu am de gând să renunț”, a spus Starmer vineri.

Declarațiile premierului vin după ce Partidul Laburist a pierdut un număr considerabil de mandate, inclusiv în circumscripțiile electorale din regiunile favorabile laburiștilor, notează Reuters.

Marele învingător al alegerilor locale britanice a fost Reform UK, condus de Nigel Farage care ar putea deveni principala formațiune de opoziție, chiar și în Scoția și Țara Galilor, în detrimentul formațiunilor naționaliste.

„O schimbare cu adevărat istorică în politica britanică”, a spus liderul Reform UK despre rezultatele alegerilor de joi.