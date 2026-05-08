Ungaria a construit un sens giratoriu spre nicăieri cu bani europeni: 1,25 de milioane de euro

Privit din aer, peisajul de lângă Zalaegerszeg, oraș din vestul Ungariei, oferă o scenă greu de explicat: un cerc elegant de asfalt, bine trasat, înconjurat de buruieni, noroi și tăcere.

Nicio mașină nu circulă pe el, niciun camion nu îl folosește, iar drumurile care pornesc din intersecție se opresc după câțiva metri, în câmp deschis.

Este „sensul giratoriu spre nicăieri” – un proiect realizat din fonduri europene care a ajuns să simbolizeze, pentru mulți, modul în care banii publici pot fi cheltuiți fără rezultate, scrie CNN.

O promisiune mare, o execuție fragmentată

Totul a început în 2021, când autoritățile au anunțat că zona dintre Zalaegerszeg și Zalaszentiván urma să devină un important centru logistic al Europei Centrale.

Compania Metrans intenționa să construiască un terminal de containere care să permită transportul rapid al mărfurilor pe calea ferată dinspre coasta Adriaticii spre Slovacia, Cehia și Polonia – o investiție de 40 de milioane de euro și cel puțin 120 de locuri de muncă.

Administrația locală a acționat rapid.

Cu 1,25 milioane de euro din fonduri europene, a construit drumul de acces și sensul giratoriu, pregătind terenul pentru camioanele care urmau să vină.

Sensul a fost finalizat cu succes. Restul proiectului – nu.

Licitația pentru calea ferată care urma să facă terminalul funcțional nu a fost finalizată nici până astăzi. În cel mai optimist scenariu, construcția va fi gata în 2029.

Investitorul Metrans a refuzat să înceapă lucrările la terminal în absența conexiunii feroviare.

Iar sensul giratoriu a rămas singur pe câmp, așteptând camioane care, în cel mai bun caz, vor sosi abia peste cinci ani.

Un simbol politic și o atracție neașteptată

Criticii guvernului Orbán au folosit rapid imaginea sensului giratoriu ca argument în dezbaterea despre modul în care Ungaria gestionează fondurile europene – miliarde de euro înghețate de Comisia Europeană din cauza unor îngrijorări legate de statul de drept și de corupție. Pentru ei, sensul giratoriu nu este o eroare izolată, ci parte dintr-un tipar mai larg.

Ministrul Dezvoltării Regionale, Tibor Navracsics, a declarat în fața parlamentului că UE a finanțat 52.000 de proiecte în Ungaria în perioada 2014–2020.

Câte dintre acestea au fost duse la bun sfârșit rămâne neclar.

Între timp, sensul giratoriu a dobândit o viață proprie: turiștii și curioșii se adună pe câmpul din Zalaegerszeg pentru a-și face fotografii pe asfaltul pustiu. Deocamdată, acesta este singurul trafic pe care îl primește.