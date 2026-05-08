Laburiștii lui Keir Starmer suferă pierderi importante în alegerile locale din Marea Britanie

Primele rezultate ale alegerilor locale din Anglia, precum și ale scrutinelor pentru parlamentele regionale din Scoția și Țara Galilor, indică o scădere accentuată a sprijinului pentru Partidul Laburist, inclusiv în foste bastioane electorale din regiunile industriale din centrul și nordul Angliei.

În urma rezultatelor preliminare formațiunea condusă de Farage a câștigat 253 de locuri în consiliile locale din Anglia și ar putea deveni principala forță de opoziție în Scoția și Țara Galilor, în fața partidelor naționaliste, conform Reuters.

Partidele tradiționale continuă să scadă, întrucât Partidul Laburist a înregistrat o pierdere de 185 de mandate, iar Conservatorii au mai pierdut 93 de mandate.

Printre cele mai importante pierderi pentru partidul lui Starmer se numără consiliul local din Tameside, în circumscripția Greater Manchester, controlat de laburiști timp de aproape 50 de ani. Reform UK a câștigat toate cele 14 mandate care erau disputate. În Wigan, alt fief laburist, partidul a pierdut toate cele 20 de locuri disputate. În Salford, laburiștii au reușit să păstreze doar trei dintre cele 16 mandate apărate.

Keir Starmer a fost ales în 2024 cu una dintre cele mai mari majorități parlamentare din istoria recentă a Marii Britanii.

Mandatul său a fost însă marcat de schimbări repetate de politică, remanieri guvernamentale, dar și controverse, inclusiv numirea și demiterea lui Peter Mandelson din funcția de ambasador în Statele Unite, un personaj care avea legături cu infractorul sexual, Jeffrey Epstein.