Keir Starmer despre securitatea Regatului Unit: Marea Britanie nu este o țintă pentru Iran

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a încercat să calmeze temerile legate de o posibilă amenințare din partea Iranului, după apariția unor informații despre tensiunile militare care cresc, scrie Reuters.

Acesta a explicat că autoritățile britanice verifică în mod constant situația de securitate și nu au ajuns la concluzia că Regatul Unit ar fi o eventuală țintă.

„Efectuăm evaluări tot timpul pentru a ne menține în siguranță și nu există nicio evaluare conform căreia suntem vizați în acest fel”, a declarat Keir Starmer reporterilor, luni.

Întrebarea a apărut după ce, în weekend, au circulat informații potrivit cărora Iranul ar fi lansat două rachete balistice către baza militară Diego Garcia, folosită de SUA și Marea Britanie, în Oceanul Indian.

Situația a ridicat câteva semne de întrebare despre posibilele riscuri pentru britanici.

Keir Starmer a făcut precizarea că, în acest moment, nu există motive de alarmă pentru populația britanică, chiar dacă situația internațională rămâne tensionată.

El a vorbit și despre Strâmtoarea Ormuz, un punct important pentru transportul de petrol la nivel global. Premierul a spus că orice decizie legată de redeschiderea acestei rute trebuie analizată cu grijă și trebuie să existe un plan structurat.