Astronomii au cartografiat una dintre cele mai mari structuri din univers. Aceasta a fost descoperită în urmă cu 10 ani

Oamenii de știință au cartografiat pentru prima dată misteriosul Supercluster Vela și au stabilit că este una dintre cele mai mari structuri din univers, potrivit Live Science. Vela conține cel puțin 20 de roiuri de galaxii, fiecare dintre ele conținând sute sau mii de galaxii, toate legate gravitațional într-o singură entitate.

În ciuda dimensiunilor sale, super-roiul de galaxii a fost descoperit abia în 2016. El se află la aproximativ 800 de milioane de ani-lumină de Pământ, într-o regiune pe care experții o numesc „Zona de Evitare”. Este o zona plină de stele și praf care ascunde tot ceea ce este în spatele ei.

Descoperirile au fost publicate pe serverul arXiv. Cercetătorii au dezvăluit că structura are un diametru de aproximativ 300 de milioane de ani-lumină – de aproximativ 3.000 de ori mai mare decât Calea Lactee. De asemenea, structura conține o cantitate enormă de materie și are două nuclee care se mișcă unul spre celălalt.

Descoperirea a schimbat și statistica oficială. Superclusterul Vela este mai mare decât super-roiul de galaxii în care se află Pământul și ocupă locul doi după Shapley.