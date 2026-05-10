„Total inacceptabil”. Prima reacție a lui Trump după răspunsul Teheranului la propunerea SUA de încheiere a războiului

Președintele american Donald Trump a reacționat duminică seara, într-o postare pe rețeaua Truth Social, la răspunsul transmis de Iran privind propunerea SUA de încheiere a războiului.

„Tocmai am citit răspunsul din partea așa-zișilor «reprezentanți» ai Iranului. Nu îmi place deloc — ESTE TOTAL INACCEPTABIL!”, a scris Trump într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.

Reacția liderului de la Casa Albă vine la câteva ore după ce Iranul a răspuns la cea mai recentă propunere a SUA de a pune capăt conflictului.

Răspunsul Iranului privind propunerea Statelor Unite a fost trimis prin intermediul mediatorului Pakistan.

„Trebuie remarcat faptul că răspunsul Iranului la propunerea SUA se concentrează în principal pe «încheierea războiului și securitatea maritimă» în Golful Persic și în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat agenția de știri iraniană ISNA, fără a oferi detalii suplimentare, scrie The Times of Israel.

Potrivit The Wall Street Journal, Teheranul declarat că ar permite deschiderea treptată a Strâmtorii Ormuz pentru traficul comercial, pe măsură ce Washingtonul va ridica blocada asupra navelor și porturilor iraniene.

Pe de altă parte, propunerea SUA implică acceptarea de către Iran a încetării conflictului. Ulterior, cele două părți ar trebui să negocieze un acord privind programul nuclear al Iranului.