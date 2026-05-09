Rusia voia să trimită mii de drone către Iran pentru atacuri asupra trupelor americane, dezvăluie The Economist

Informația apare într-o investigație publicată de The Economist, care susține că a obținut un document confidențial aparținând GRU, serviciul de informații militare al Federației Ruse.

Potrivit publicației, planul ar fi fost discutat în primele săptămâni ale tensiunilor majore dintre Statele Unite și Iran, într-un moment în care Washingtonul analiza inclusiv posibilitatea unei operațiuni terestre în Orientul Mijlociu.

Documentul ar indica faptul că Moscova intenționa să ofere Teheranului drone avansate, inclusiv modele controlate prin fibră optică, considerate extrem de greu de detectat și de bruiat prin război electronic.

Rusia și Iranul mizau pe drone rezistente la războiul electronic

Conform informațiilor publicate, Rusia ar fi planificat livrarea a aproximativ 5.000 de drone moderne, printre care UAV-uri cu rază lungă de acțiune și sisteme dotate cu ghidare prin satelit. Aceste tehnologii ar fi avut rolul de a crește capacitatea militară a Iranului în eventualitatea unui conflict direct cu Statele Unite în zona Golfului Persic.

Documentul citat de The Economist mai arată că Moscova era dispusă să ofere inclusiv instruire pentru operatorii iranieni de drone. Programul de pregătire ar fi urmat să includă atât militari iranieni, cât și studenți din Iran aflați la studii în universități rusești.

În prezent, nu există dovezi clare că planul ar fi fost pus efectiv în aplicare sau că Iranul a primit sistemele de armament menționate în documentele analizate de publicația britanică.

Relațiile dintre Moscova și Teheran s-au apropiat semnificativ în ultimii ani, în special în contextul sancțiunilor occidentale și al conflictelor din Orientul Mijlociu. În aprilie, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a transmis un mesaj de susținere pentru Iran în cadrul unei întâlniri cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

Putin a lăudat atunci „rezistența” Iranului în fața presiunilor venite din partea SUA și Israelului și a reafirmat disponibilitatea Rusiei de a sprijini Teheranul în domenii strategice.