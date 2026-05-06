Prima pagină » Știri externe » CENTCOM anunță că a „neutralizat” un petrolier iranian în Golful Persic care ce ar fi încercat să forțeze blocada

CENTCOM anunță că a „neutralizat” un petrolier iranian în Golful Persic care ce ar fi încercat să forțeze blocada

Armata americană a intervenit în Golful Persic și a oprit un petrolier iranian acuzat că încerca să forțeze blocada, afirmând că nava a fost „neutralizată”.
CENTCOM anunță că a „neutralizat
Sursa foto: X/OSINTdefender
Nițu Maria
06 mai 2026, 22:22, Știri externe

Armata americană a anunțat miercuri că a intervenit împotriva unui petrolier sub pavilion iranian, pe care îl acuză că a încercat să forțeze blocada impusă porturilor din Iran de Statele Unite. Operațiunea a avut loc în Golful Persic și ar fi vizat scoaterea din funcțiune a navei.

Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a transmis pe platforma X că forțele sale au acționat pentru a opri nava în momentul în care aceasta se îndrepta spre un port iranian.

„Forţe americane care operează la Golful Persic au impus respectarea măsurilor blocadei prin neutralizarea unui petrolier sub pavilion iranian fără încărcătură care încerca să navigheze către un port iranian miercuri, la ora 9.00, ora Washingtonului (16.00, ora României)”, a transmis CENTCOM.

Potrivit armatei americane, echipajul navei nu ar fi respectat avertismentele repetate transmise înainte de intervenție.

„După ce echipajul (navei) Hasna nu s-a supsu avertismentelor repetate, forţele americane au neutralizat cârma petrolierului trăgând mai multe salve” de la bordul unui avion lansat de pe portavionul USS Abraham Lincoln, desfășurat în regiune.

În urma acțiunii, CENTCOM a precizat că nava nu mai este capabilă să își continue traseul către Iran.

„Nava Hasna nu se mai îndreaptă către Iran”, a anunțat comandamentul american.

Recomandarea video

Pro-occidental vs pro-european. Ce s-a schimbat în ultimul timp în discursul lui Nicușor Dan
G4Media
Victor Ponta: Ne terorizează o minoritate de sado-masochiști. Bolojan ne operează pe toți, fără anestezie, cu plăcere
Gandul
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Libertatea
Obiceiuri care atrag prosperitatea. Ce recomandă Lidia Fecioru să faci zilnic?
CSID
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor