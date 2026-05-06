CENTCOM anunță că a „neutralizat” un petrolier iranian în Golful Persic care ce ar fi încercat să forțeze blocada

Armata americană a anunțat miercuri că a intervenit împotriva unui petrolier sub pavilion iranian, pe care îl acuză că a încercat să forțeze blocada impusă porturilor din Iran de Statele Unite. Operațiunea a avut loc în Golful Persic și ar fi vizat scoaterea din funcțiune a navei.

Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a transmis pe platforma X că forțele sale au acționat pentru a opri nava în momentul în care aceasta se îndrepta spre un port iranian.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced that U.S. forces disabled an Iranian-flagged crude oil tanker, the motor tanker Hasna, as it attempted to breach the blockade and proceed to an Iranian port. Following repeated warnings issued to the Hasna by U.S. forces, a U.S. Navy… pic.twitter.com/HzGnNNThow — OSINTdefender (@sentdefender) May 6, 2026

„Forţe americane care operează la Golful Persic au impus respectarea măsurilor blocadei prin neutralizarea unui petrolier sub pavilion iranian fără încărcătură care încerca să navigheze către un port iranian miercuri, la ora 9.00, ora Washingtonului (16.00, ora României)”, a transmis CENTCOM.

Potrivit armatei americane, echipajul navei nu ar fi respectat avertismentele repetate transmise înainte de intervenție.

„După ce echipajul (navei) Hasna nu s-a supsu avertismentelor repetate, forţele americane au neutralizat cârma petrolierului trăgând mai multe salve” de la bordul unui avion lansat de pe portavionul USS Abraham Lincoln, desfășurat în regiune.

În urma acțiunii, CENTCOM a precizat că nava nu mai este capabilă să își continue traseul către Iran.

„Nava Hasna nu se mai îndreaptă către Iran”, a anunțat comandamentul american.