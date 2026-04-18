CENTCOM: Blocada navală a SUA a obligat 23 de nave să îşi schimbe direcţia

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat sâmbătă că blocada navală impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene a determinat 23 de nave să se întoarcă din drum de la începutul operaţiunii.
Sursa foto: X/@CENTCOM
Diana Nunuț
18 apr. 2026, 16:23, Știri externe

SUA au forțat 23 de nave să se întoarcă de când au început blocarea porturilor iraniene pe 13 aprilie, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) sâmbătă dimineață.

„Nava de luptă litorală USS Canberra (LCS 30) patrulează în Marea Arabiei în timpul blocadei impuse de SUA. De la începutul blocadei, 23 de nave au respectat ordinul forțelor americane de a se întoarce din drum”, se arată în mesajul publicat de CENTCOM pe X.

Blocada fost impusă de SUA în data de 13 aprilie şi vizează navele care se îndreaptă către porturi iraniene sau pleacă din acestea.

Informația vine în contextul în care vineri, Iranul a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navele comerciale, însă sâmbătă dimineață, presa iraniană de stat a anunțat închiderea acesteia.

În scurta perioadă în care Iranul a relaxat restricțiile, CNN estimează că cel puțin nouă nave au trecut prin această cale navigabilă crucială.

Tot vineri, președintele american Donald Trump a spus că blocada americană de represalii asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene „va rămâne în vigoare” până la ajungerea la un acord.

