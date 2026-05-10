Sondaj. 91% dintre francezi cred că economia Franței merge într-o direcție greșită

Sondajul Ipsos-BVA realizat pentru La Tribune Dimanche arată îngrijorări tot mai mari în rândul publicului francez cu privire la puterea de cumpărare, creșterea prețurilor la combustibili și datoria publică, pe fondul încetinirii economice.

Marea majoritate a publicului francez este pesimistă în ceea ce privește perspectivele economice ale țării, pe măsură ce inflația accelerează și creșterea economică stagnează. 91% dintre respondenți s-au declarat pesimiști în ceea ce privește situația economică a Franței, în timp ce 88% și-au exprimat îngrijorarea cu privire la viitorul economiei globale.

Conform sondajului, puterea de cumpărare a rămas principala preocupare a respondenților, cu 49%, urmată de viitorul sistemului de asistență socială al țării, cu 41%. Aproximativ 30% au menționat datoria tot mai mare a Franței și deficitele publice printre principalele lor îngrijorări.

De asemenea, sondajul a evidențiat îngrijorarea crescândă cu privire la inflație. Prețurile la energie au fost un factor cheie în ceea ce privește inflația.

Concluziile vin cu mai puțin de un an înainte de alegerile prezidențiale din Franța din 2027. Totodată, rezultatul sondajului pune o presiune uriașă pe Guvern.