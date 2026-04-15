Agenția de Rating Politic: 70% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită, iar 4 din 10 vor schimbarea radicală a sistemului

România traversează un moment de tensiune socială și politică ridicată, comparabil cu anii electorali 2024–2025, arată Barometrul Poll/Int România, realizat în aprilie 2026 de Agenția de Rating Politic (ARP).

Sondajul indică o populație profund nemulțumită, afectată de creșterea prețurilor și tot mai sceptică față de clasa politică.

Nemulțumire generală: 7 din 10 români cred că țara merge în direcția greșită

Potrivit datelor din sondaj, 70,5% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 21,2% cred contrariul.

Nemulțumirea este mai pronunțată în rândul votanților AUR, SOS și PSD, persoanelor din mediul rural și al celor cu nivel de educație mai scăzut.

Datele din tabelul de pe pagina 13 arată că percepția negativă depășește 70% în majoritatea categoriilor sociale.

Sistemul politic, contestat: 4 din 10 români vor schimbare totală

Criza de încredere în politică este evidentă.

Aproape 40% dintre respondenți (39,2%) consideră că sistemul politic este atât de defect încât trebuie înlocuit complet, chiar „indiferent de mijloace”.

Alți 29,9% susțin reforme profunde, dar în cadrul democratic.

Inflația lovește puternic: majoritatea românilor taie din consum

Creșterea prețurilor este principala sursă de îngrijorare: 52% spun că sunt afectați „foarte mult” de scumpirea carburanților, încă 26,6% „mult”, iar 68,1% au declarat că nu intenționează să cumpere mult pentru masa de Paște.

Barometrul concluzionează că există o „preocupare majoră față de prețuri și situația materială” și un nivel ridicat de stres social.

Ce temeri au românii în privința războiului din Iran

Românii sunt mai îngrijorați de impactul economic al conflictelor externe decât de războiul în sine.

Cele mai mari temeri legate de războiul din Iran sunt: criza energetică (21,3%) și creșterea prețurilor și inflația (20,6%).

În același timp, la întrebarea „Cât credeți că va mai dura conflictul din Iran”, 39,3% au răspuns că nu știu, 20,3% au spus că mai mult de un an, 10,2% – maximum un an, 19.9% – câteva luni, 9% – maximum o lună, 1,4% – câteva zile.

Divizare și indecizie: jumătate dintre români nu au opinie despre prezența militară SUA

Decizia României de a permite dislocarea de echipamente și militari americani divide opinia publică: 18,7% sunt pentru, 32,2% sunt împotrivă, 35,7% nu au o opinie.

Sondajul arată diferențe clare între categoriile de electorat: votanții USR și PNL susțin măsura, votanții AUR și SOS se opun, votanții PSD sunt în mare parte indeciși.

Coaliția de guvernare, percepută ca instabilă

Opinia publică este împărțită aproape egal în privința viitorului coaliției:

21,2% cred că va rezista până în 2027

21% spun că se va destrăma în câteva luni

restul indică scenarii de prăbușire rapidă sau nu au o opinie

Când vine vorba de responsabilitatea pentru conflictele din coaliție, cei mai mulți români (26,9%) dau vina „pe toți în mod egal”.

Teren fertil pentru populism

Autorii barometrului avertizează că România se află într-un moment sensibil, cu un „rezervor plin de nemulțumire socială și politică”, care poate alimenta mișcări populiste.

Pe fondul scumpirilor, incertitudinii și lipsei de încredere în instituții, societatea românească pare tot mai polarizată și vulnerabilă la schimbări radicale.

Metodologie

Sondajul a fost realizat de Agenția de Rating Politic (ARP), în perioada 1–10 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.187 de respondenți, reprezentativ la nivel național, cu o marjă de eroare de ±2,8%.

Poll/Int România este un sondaj-omnibus, periodic, național, reprezentativ, dedicat temelor socio-politice, de policy și economice.