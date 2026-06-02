România, dotată prin SAFE cu drone, rachete și avioane. Lista completă a achizițiilor

Potrivit comunicatului publicat, marți, de Guvern, din totalul de 16,68 miliarde Euro, România va folosi 4,2 miliarde Euro pentru infrastructură duală, respectiv pentru realizarea capetelor de autostradă A7 și A8.

Din restul de 12,48 miliarde de euro, destinate echipamentelor militare, s-au semnat în această etapă, a achizițiilor singurale, mai multe contracte, pentru cumpărarea unor mașini de infanterie pe șenile, nave de patrulă maritimă și de intervenție ale scafandrilor, sisteme de apărare aeriană anti-dronă și antirachetă, precum și sisteme de drone.

Contractele, după cum urmează:

Achiziția mașinii de luptă a infanteriei pe șenile (298 de mașini și derivate), încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL pentru o valoare totală de 3,337 miliarde Euro. Producția finală a mașinilor de luptă va fi localizată în România, respectiv la Mediaș. Elementele esențiale vor fi de asemenea produse în România, așa cum este cazul sistemului de protecție balistică, sistemului de armament, carcasei blindate, sistemului de comunicații, suitei de aplicații software de comandă și control; Achiziția a patru nave, dintre care două nave de patrulare maritimă și două nave de intervenție a scafandrilor, contract încheiat cu NVL B.V. & Co. KG pentru o valoare totală de 920 milioane Euro. Producția navei, realizarea suprastructurii, precum și armarea navei (incluzând montaj, instalare, conectare a echipamentelor specifice) se va realiza la unul dintre șantierele navale din România; Achiziția a 11 sisteme de apărare antiaeriană, respectiv 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER (fiecare a câte 12 baterii) și 2 sisteme navale Millenium, încheiat cu Rheinmetall Italia S.p.A pentru o valoare totală de 981.950.000 Euro. Muniția aferentă de calibru 35 mm AHEAD, în valoare de 449.750.000 euro, încheiat cu Rheinmetall Waffe Munition GmBH. Producția sistemelor de apărare antiaeriană va fi parțial localizată în România, în timp ce realizarea muniției va fi localizată integrală într-o facilitate nou construită în România. Localizarea unei linii de producție de muniție antiaeriană de 35 mm AHEAD adresează un interes strategic al României. Achiziția de 34 de sisteme de drone militare, precum și a 15 kit-uri Scorpion, contract încheiat cu producătorul Quantum Systems, pentru o valoare totală de 30.700.000 Euro. Asamblarea finală a sistemelor de drone se va realiza în România. Achiziția a 231 sisteme MANPAD MISTRAL, inclusiv 934 de rachete MISTRAL, cu o valoare de 625.591.000 Euro, în cadrul European Joint Acquisition of Mistral System; Achiziția a 6 elicoptere H175M, încheiat anterior cu Airbus Helicopters, pentru care va fi finanțată prin Instrumentul SAFE o tranșă finală de 132.000.000 Euro.

Contracte de achiziție s-au semnat, tot înainte de 30 mai și pentru echipamente duale, despre care, șeful DSU, Raed Arafat spunea anterior că pot fi folosite atât pentru transportul, de exemplu, al victimelor în cazul unui dezastru și pot fi folosite și în misiuni de salvare-căutare sau diverse intervenții. Achizițiile pentru care s-au semnat contracte prin SAFE includ elicopere multirol, avioane tactice, autospeciale pentru transport sau ambarcațiuni pentru patrulare maritimă.

Contractele și sumele pentru cumpărarea echipamentelor duale

Anchiziția 7 elicoptere multirol mediu-greu H160, încheiat cu Airbus Helicopters France, și a 5 elicoptere mediu-ușor H145, încheiat cu Airbus Helicopters Germany, pentru o sumă totală de 280.886.125 Euro. În cazul ambelor tipuri de elicoptere, mentenanța și reparațiile se vor realiza la facilități din România. Achiziția a două avioane tactice multirol Spartan pentru managementul victimelor multiple, încheiat cu Leonardo S.p.a., pentru o sumă totală de 245.000.000 Euro. Achiziția unui simulator de zbor pentru elicoptere Airbus H135 și Sikorsky S70M, încheiat cu Simultec S.R.L., pentru valoarea de 43.180.000 Euro. Achiziția de centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică pentru o valoare de 109.907.000 Euro, încheiat cu Logic Computer S.R.L., realizarea fiind integrală în România; Dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică pentru o valoare de 196.000.000 Euro, încheiat cu Digi România S.A., realizarea fiind integrală în România. Achiziția mai multor echipamente pentru managementul victimelor multiple: complet mobil cu capacitate de management fatalități în masă (2 bucăți), autospeciale de transport personal și victime multiple (110 bucăți) și autospeciale de transport înalți contagioși (5 bucăți), tren de intervenție în situații de urgență, încheiate cu Deltamed SRL pentru o sumă totală de 133.771.000 Euro, producția parțială și integrarea echipamentelor urmând să fie realizată în România. Achiziția mai multor ambarcațiuni pentru transport de trupe și patrulare maritimă (3 bucăți), de intervenție (6 bucăți) și de salvare victime (2 bucăți) pentru o valoare totală de 24.310.000 Euro, încheiat cu Șantierul Naval Mangalia S.A. Platforme de comunicații pentru colaborare și coordonare, precum și pentru prioritizarea traficului critic, pentru o valoare totală de 13.000.000 Euro, încheiat cu asocierea dintre companiile românești Dendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream și Tema Energy. Achiziția unui laborator mobil TEMPEST (5 bucăți) pentru o valoare de 1.500.000 Euro, încheiat cu Bluespace Technology S.A.

Potrivit Guvernului, nu au fost semnate până la 30 mai contracte de achiziții pentru care a fost deja agreată achiziția în cooperare cu alt stat sau cu o agenție internațională. Potrivit Guvernului, acestea pot fi semnate și după această dată.

Nu au mai fost realizate nici contracte de achiziții programate inițial ca singulare, din cauza din cauza ofertelor prea mari ale operatorilor economici sau complexității ridicate, vor deveni comune.

Ce echipamente se vor cumpăra în cooperare cu alt stat?

Guvernul va cumpăra, în cooperare cu Franța, 12 elicoptere H225M, la un preț aproximativ de 800.000.000 Euro. Achiziția urmează să fie încheiată în cooperare cu Direcția Generală de Armamente din Franța.

Există deja un acord de cooperare industrială alături de compania Airbus Helicopters SAS și cu I.A.R. S.A. Potrivit Guvernului, a fost agreat transferului de tehnologie și licențe către compania românească, angajații acesteia fiind pregătiți în următorii ani în Franța în vederea realizării în România a unei linii de asamblare finală.

De asemenea, intenția statului român este aceea de a cumpăra lot subsecvent de 30 de elicoptere H225M produse în România de către I.A.R. S.A.

Guvernul afirmă că va mai achiziționa 12 radare Gap Filler pentru o valoare aproximativă de 258.000.000 Euro. Contractul va fi încheiat în cooperare cu Direcția Generală de Armamente din Franța.

Achiziția se realizează în baza unui acord de cooperare industrială încheiat cu companiile Thales Romania S.R.L. și Thales LAS France S.A.S., prin care se agreează transferul de tehnologie în domeniul comunicațiilor în vederea producției în România, precum și producția parțială a celor 12 radare în România.

Achiziții realizate în contract cu o agenție internațională:

Guvernul a precizat că a fost deja agreată achiziția printr-o agenție internațională precum Agenția NATO pentru sprijin și achiziții sau Agenția NATO pentru comunicații și informații sau un program european de achiziții comune precum European Sky Shield Initiative.

În această categorie vor fi cumpărate:

Trei sisteme de rachete sol-aer cu bătaie medie IRIS-T SBAMD(L)-MR / SBAMD(L)-M-MR. Două sisteme SBAM-TC; O soluție informatică pentru sisteme C4ISR; 87.360 de lovituri calibrul 35x228mm.

Contracte de achiziții care NU s-au semnat:

Guvernul a precizat că sunt și contracte de achiziții singulare care nu s-au mai semnat, fie pentru că potențialii furnizori au cerut un preț prea mare, fie pentru că nu au fost finalizate în timp util procedurile tehnice pentru achiziție.

Printre acestea se numără:

Achiziția a 139 de transportoare blindate Piranha 5. Contractul nu a fost semnat ca urmare a solicitării de către potențialul furnizor a unei sume semnificativ mai mare decât cea agreată de către autoritățile române. În cadrul Grupului de lucru interinstituțional se va analiza modul de folosire a sumelor alocate pentru acest program, fie prin inițierea unei achiziții comune, fie prin suplimentarea fondurilor alocate altor programe. Achiziția a 1.115 platforme de transport auto multifuncționale. Contractul nu a fost semnat ca urmare a solicitării de către potențialul furnizor a unei sume semnificativ mai mare decât cea agreată de către autoritățile române. În cadrul Grupului de lucru interinstituțional se va analiza modul de folosire a sumelor alocate pentru acest program, fie prin inițierea unei achiziții comune, fie prin utilizarea unor acorduri cadru preexistente, fie prin suplimentarea fondurilor alocate altor programe. Achiziția sistemelor de armament individual și muniției aferente. Contractul nu a fost semnat din cauză că până la acest moment nu au fost finalizate procedurile tehnice. În vederea implementării acestui program a fost semnat un acord de cooperare industrială care asigură localizarea integrală în România a producției armelor automate, respectiv a pistolului și a muniției la Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir și Uzina Mecanică Sadu. Această localizare este valabilă și în cazul unei achiziții comune, rămânând o condiție obligatorie și obiectivul nostru major. În cadrul Grupului de lucru interinstituțional se va iniția transformarea acestei achiziții într-o achiziție comună, fiind realizată în cooperare cu un alt stat, păstrând însă cantitățile și sumele aprobate, precum și condițiile de localizare a producției.

Potrivit Guvernului, în afară de echipamentele sau armamentul enumerat mai sus se vor cumpăra și produse cu o valoare mai redusă, coordonate de MAI. În perioada următoare, Grupul de Lucru coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului va continua implementarea SAFE ce are ca scop stimularea industriei de armament și de utilizare duală din România, precum și integrarea producătorilor români în cadrul lanțurilor europene de producție.