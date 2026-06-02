Miruță: România a cumpărat prin SAFE echipamente antidronă de 3 miliarde de euro. NATO urmează să propună un transfer temporar

„În fața reprezentanților militari ai celor 32 de state membre, am prezentat realitatea cu care se confruntă România: drone rusești care intră ilegal în spațiul aerian NATO și riscurile pe care acestea le generează pentru cetățenii noștri. Am discutat inclusiv despre ultimul incident de la Galați și despre cum au ajuns românii să simtă mirosul de explozibil adus de dronele rusești. Și am justificat de ce consider că este legitim că am solicitat sprijin”, se arată în mesajul publicat de Miruță, marți, pe Facebook.

Ministrul interimar al Apărării precizează că a prezentat modul în care România acționează împotriva dronelor în zona Dobrogei, cum folosește capabilitățile, vulnerabilitățile identificate, dar și măsurile pentru a le acoperi.

„Prin programul SAFE am comandat capabilități moderne de apărare antiaeriană și antidronă, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. Acestea vor răspunde nevoilor pe care le-am identificat, însă primele livrări vor începe peste aproximativ un an și jumătate. Până atunci, este legitim să solicităm sprijin aliat temporar pentru consolidarea apărării pe Flancul Estic”, a anunțat Miruță.

Acesta a precizat că se află într-un dialog permanent cu aliații NATO încă din luna februarie, pentru a identifica cele mai bune soluții.

„Acum am venit cu dovada contractelor semnate, demonstrând că România se ține de cuvânt și contribuie semnificativ la apărarea NATO. În paralel, am luat constant măsuri pentru a utiliza cât mai eficient capabilitățile existente și pentru a reduce riscurile”, a scris Miruță.

Acesta a precizat că, în acest moment nicio țară nu deține toate resursele pentru orice scenariu posibil, afirmând că „important este să identifici realist vulnerabilitățile, să le recunoști și să acționezi pentru a le reduce”.

Miruță a precizat că, în perioada următoare, NATO urmează să propună decidenților politici aprobarea de transfer temporar, până când României îi vor fi livrate capabilitățile antidronă abia comandate, tehnică cerută de Ministerul Apărării în luna februarie și aprobată la nivel tehnic de NATO.