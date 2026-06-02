Prima pagină » Sport » Ce post de televiziune transmite meciul Georgia – România

Ce post de televiziune transmite meciul Georgia – România

Naționala României joacă marți seară un meci amical împotriva Georgiei, primul de la revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică.
Ce post de televiziune transmite meciul Georgia – România
Sursa foto: Alex Nicodim/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
02 iun. 2026, 15:07, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Partida Georgia – România se joacă marți, 2 iunie, de la ora 20:00, pe stadionul Mikheil Meskhi din Tbilisi.

Acesta va fi primul meci al lui Gheorghe Hagi în noul său mandat la conducerea echipei naționale a României. Al doilea meci de pregătire este programat sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua din București, împotriva Țării Galilor.

Meciul Georgia – România va fi transmis la televizor de Antena 1.

FRF a anunțat, printr-o postare pe pagina de Facebook a naționalei, că a ajuns la un acord cu federația din Georgia ca fiecare echipă să poată efectua până la 10 înlocuiri în acest meci. Schimbările vor putea fi făcute în cel mult trei întreruperi ale jocului.

Lotul României pentru meciul cu Georgia

Portari: Marian Aioani (FC Rapid 1923, 1/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 4/0).

Fundași: Deian Sorescu (Gaziantep FK, 23/0), Tony Strata (Vitória Guimarães, 0/0), Radu Drăgușin (Tottenham, 29/1), Virgil Ghiță (Hannover 96, 9/1), Andrei Coubiș (U Cluj, 1/0), Matei Ilie (CFR Cluj, 0/0), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, 2/0), Andrei Borza (FC Rapid 1923, 0/0).

Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena, 74/12), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis Hagi (Alanyaspor, 53/8), David Matei (Universitatea Craiova, 0/0).

Atacanți: Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 35/5), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 6/0), Louis Munteanu (DC United, 4/2), Florinel Coman (Al-Gharafa, 20/2).

Lotul României pentru meciul cu Georgia. Sursa foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
A fost om de bază la Mondial și a murit la 49 de ani » Ceruse donații pentru operație cu doar câteva zile înainte
GSP.ro
Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării”
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Palatul Voievodal Curtea Veche așteaptă restaurarea: povestea unui monument unic în România abandonat ani la rând
Libertatea
Înghețată rapidă și dietetică din 2 ingrediente. Este gata în doar 10 minute
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia