Ce post de televiziune transmite meciul Georgia – România

Partida Georgia – România se joacă marți, 2 iunie, de la ora 20:00, pe stadionul Mikheil Meskhi din Tbilisi.

Acesta va fi primul meci al lui Gheorghe Hagi în noul său mandat la conducerea echipei naționale a României. Al doilea meci de pregătire este programat sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua din București, împotriva Țării Galilor.

Meciul Georgia – România va fi transmis la televizor de Antena 1.

FRF a anunțat, printr-o postare pe pagina de Facebook a naționalei, că a ajuns la un acord cu federația din Georgia ca fiecare echipă să poată efectua până la 10 înlocuiri în acest meci. Schimbările vor putea fi făcute în cel mult trei întreruperi ale jocului.

Lotul României pentru meciul cu Georgia

Portari: Marian Aioani (FC Rapid 1923, 1/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 4/0).

Fundași: Deian Sorescu (Gaziantep FK, 23/0), Tony Strata (Vitória Guimarães, 0/0), Radu Drăgușin (Tottenham, 29/1), Virgil Ghiță (Hannover 96, 9/1), Andrei Coubiș (U Cluj, 1/0), Matei Ilie (CFR Cluj, 0/0), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, 2/0), Andrei Borza (FC Rapid 1923, 0/0).

Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena, 74/12), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis Hagi (Alanyaspor, 53/8), David Matei (Universitatea Craiova, 0/0).

Atacanți: Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 35/5), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 6/0), Louis Munteanu (DC United, 4/2), Florinel Coman (Al-Gharafa, 20/2).