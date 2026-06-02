Sorana Cîrstea, eliminată de Mirra Andreeva la Roland Garros după un meci fără istorie, încheiat în mai puțin de o oră

Sorana Cîrstea, eliminată de Mirra Andreeva în sferturile de la Roland Garros.

Andreeva a început perfect meciul și a făcut break încă din primul game. Sorana Cîrstea și-a pierdut serviciul la debutul partidei, iar sportiva originară din Rusia a profitat imediat de startul slab al româncei.

Mirra Andreeva și-a consolidat avantajul pe propriul serviciu, chiar dacă Sorana a reușit să îi pună probleme într-unul dintre game-uri. Ulterior, Andreeva a făcut un nou break și s-a desprins rapid pe tabelă.

Primul set a fost unul fără istoric. Andreeva l-a câștigat cu 6-0, în doar 22 de minute, după ce Sorana Cîrstea nu a reușit să își facă serviciul în niciun game.

Actul secund a fost mult mai echilibrat. Sorana Cîrstea a câștigat primul ei game din meci și a dat semne că poate reveni în partidă. Cîrstea a avut o reacție și a făcut primul său break din meci, readucând pentru moment echilibrul pe tabelă. Totuși, românca și-a pierdut din nou serviciul în game-ul șapte, unul care a oferit și cel mai spectaculos punct al partidei. Andreeva și-a făcut apoi serviciul la zero și s-a apropiat la un singur game de calificare, înainte de a închide meciul cu un nou break.

Pentru Sorana Cîrstea, parcursul de la Roland Garros se încheie în sferturile de finală, după un turneu remarcabil. Ajunsă la 36 de ani, românca revenise în această fază la Paris după 17 ani, prima ei calificare în sferturile de finală de la Roland Garros datând din 2009.

A fost doar al treilea sfert de finală de Grand Slam al carierei pentru Sorana, după Roland Garros 2009 și US Open 2023. La actuala ediție, Cîrstea avusese un parcurs solid, iar în optimile de finală trecuse de Xiyu Wang, scor 6-3, 7-6(4). În turul al treilea, românca reușise o victorie categorică, 6-0, 6-0.

Sezonul 2026, ultimul al carierei sportivei din România, a adus pentru Sorana și alte borne importante. Românca a intrat pentru prima dată în Top 20 WTA, devenind cea mai în vârstă jucătoare care reușește acest lucru în istoria clasamentului feminin. Saltul a venit după un parcurs excelent la Roma, unde a ajuns în semifinale și a învins-o pe lidera mondială Aryna Sabalenka.

Setul 2 Sorana Cîrstea 3-6 Mirra Andreeva

Andreeva încheie cu un nou break și se califică în semininale.

Andreeva își face serviciul la zero și este la un game de accederea în semifinale.

Cîrstea pierde game-ul șapte pe propriul serviciu. Andreeva face break în game-ul ce a avut cel mai frumos punct al partidei.

Cîrstea face primul său break din meci și readuce echilibrul pe tabelă

Echilibrul s-a rupt în game-ul cinci. Sportiva de 19 ani a reușit un break și preia conducerea.

Setul doi este mult mai echilibrat. Cele două sportive își fac pe rând serviciul.

Mirra Andreeva își face la rândul ei serviciul.

Sorana Cîrstea câștigă primul game din meci. Sportiva din România își face servicul.

A început setul doi al sfertului de la Roland Garros

Setul 1 Sorana Cîrstea 0-6 Mirra Andreeva

Mirra Andreeva a dominat categoric primul set al meciului cu Sorana Cîrstea, pe care l-a câștigat cu 6-0 în 22 de minute. Românca nu a reușit să își facă serviciul în niciun game.

0-5. Un nou break pentru sportiva originală din Rusia.

Mirra Andreeva câștigă la 15 game-ul patru pe propriul serviciu și duce scorul la 4-0.

Andreeva face un nou break și pare că a intrat mai bine în partidă.

Andreeva își face serviciul. dar Cîrstea i-a pus probleme serioase în acest game.

Andreeva începe perfect meciul cu Sorana Cîrstea și face break încă din primul game. Românca își pierde serviciul la debutul partidei.

Sorana Cîrstea servește în primul game din sfertul de la Roland Garros.

La Paris a plouat pe parcursul dimineții. Astfel umiditatea este mare, cea ce va favoriza un joc mai lent.

Acoperișul este tras pe pe Court Philippe-Chatrier.

Adversara de astăzi, Mirra Andreeva, este una dintre cele mai valoroase jucătoare ale noii generații. Rusoaica are 19 ani, ocupă locul 8 WTA și este deja o prezență constantă în fazele superioare ale turneelor mari. Andreeva a fost semifinalistă la Roland Garros în 2024 și vine la acest meci cu statutul de favorită, dar și cu presiunea unei confruntări împotriva unei jucătoare aflate într-o formă excelentă.

Câștigătoarea va merge în semifinalele turneului de la Paris, unde o va întâlni pe învingătoarea partidei Elina Svitolina – Marta Kostyuk. Pentru Sorana Cîrstea, meciul cu Andreeva poate însemna prima semifinală de Grand Slam a carierei.