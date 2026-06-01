Remarcile sexiste l-au costat scump pe Vallejo: a pierdut aproape jumătate din premiul câștigat la Roland Garros

Tenismenul paraguayan Adolfo Daniel Vallejo a fost amendat cu 65.000 de euro la Roland Garros după declarații considerate sexiste la adresa arbitrului care a condus unul dintre meciurile sale.

Sancțiunea reprezintă aproximativ jumătate din premiul obținut de jucător la ediția din acest an a turneului, relatează The Washington Post.

Anunțul a fost făcut luni de directoarea competiției, Amélie Mauresmo.

Declarațiile care au declanșat sancțiunea

Vallejo a fost eliminat săptămâna trecută în turul al doilea, după un meci de aproape cinci ore împotriva francezului Moïse Kouamé.

Partida s-a încheiat cu scorul de 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8) în favoarea jucătorului francez.

După meci, Vallejo a declarat pentru site-ul Clay că o confruntare de acest nivel ar fi trebuit arbitrată de un bărbat.

El a susținut că este foarte dificil pentru o femeie să gestioneze un astfel de meci și atmosfera creată de spectatori.

Roland Garros: „Astfel de remarci nu își au locul aici”

Amélie Mauresmo a calificat declarațiile drept inacceptabile.

Oficialul Roland Garros a afirmat că astfel de comentarii nu au loc în cadrul competiției.

Jucătorii care ajung în turul al doilea la Roland Garros primesc un premiu de 130.000 de euro. Amenda aplicată lui Vallejo reprezintă aproximativ jumătate din această sumă.

Critici la adresa arbitrului și a publicului

Vallejo a susținut că arbitrul de scaun nu a reușit să controleze spectatorii prezenți la meci. Potrivit jucătorului paraguayan, o partidă de o asemenea intensitate ar fi trebuit arbitrată de un bărbat.

„Un astfel de meci ar trebui arbitrat de un bărbat, pentru că publicul este foarte dificil și ai nevoie de multă fermitate pentru a te impune în fața lui”, a declarat sportivul.

Acesta a afirmat că spectatorii au depășit în mai multe rânduri limitele, însă a spus că înțelege susținerea de care s-a bucurat adversarul francez din partea fanilor locali.

„A fost un public foarte intens. Eram pregătit pentru asta și știam că așa va fi. Sincer, nu cred că pe mine m-a afectat, ci mai degrabă l-a ajutat pe adversarul meu”, a adăugat Vallejo.

Vallejo a mai susținut că adversarul său a beneficiat de pauze prea lungi în timpul partidei. Acesta a acuzat că Moïse Kouamé a încercat în repetate rânduri să câștige timp, inclusiv prin momente în care s-a întins pe teren sau a întârziat reluarea jocului.

Tenismenul paraguayan a declarat că, într-un meci atât de solicitant din punct de vedere fizic, timpul suplimentar oferit unui jucător poate reprezenta un avantaj important.